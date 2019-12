L’Allemagne attendue sur la crise anglophone au Cameroun

Share Facebook

Deutsche Welle | Le conflit dans les régions anglophones a forcé plus de 700.000 personnes à fuir leur domicile et fait plus de 3.000 morts. Après l’échec du dialogue national, la résolution de la crise pourrait venir de l’extérieur.

Au Cameroun, les deux régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont toujours le théâtre d’affrontements violents entre l’armée et les sécessionnistes. Dernier incident en date remonte au dimanche 1er décembre, lorsqu’un avion de la compagnie aérienne camerounaise Camair-co a essuyé des tirs au moment de son atterrissage à l’aéroport de Bamenda. La compagnie aérienne n’a pas donné de précisions sur l’origine des tirs.

De passage en Allemagne, l’ancien conseiller économique du président Camerounais, Christian Penda Ekoka, désormais passé dans l’opposition, a sollicité l’aide de Berlin pour résoudre cette crise.

Ecoutez son interview en cliquant sur l’image ci-dessous.