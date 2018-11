Le marché financier du Cameroun classé dans le top 20 de l’Absa Africa Financial Markets Index 2018 de l’OMFIF

Investir au Cameroun | Le marché financier du Cameroun est classé dans le top 20 de l’Absa Africa Financial Markets Index 2018 produit par le think tank « Official Monetary and Financial Institution Forum » (OMFIF), en partenariat avec Absa Group Limited, une entreprise spécialisée dans les services financiers, cotée à la Bourse de Johannesburg. L’étude a été menée entre les mois de juin et août 2018 et couvrait 50 pays africains.

Six critères ont été pris en compte au final. Il s’agit de : la profondeur du marché, l’accès aux devises, la transparence du marché, l’environnement fiscal et réglementaire, les capacités d’investissement des investisseurs locaux, les opportunités macro-économiques, la légalité et la force exécutoire des standards concertés des marchés financiers.

Le Cameroun fait son entrée dans le classement et occupe la 17ème place avec un total de 41 points sur 100, juste derrière l’Egypte. Deux indicateurs ont milité pour cette performance du marché financier camerounais. Le premier est lié à l’accès aux devises. Dans ce registre, le pays se classe à la 9ème place avec une note de 62/100, devant des pays comme le Nigeria, le Maroc, l’Ile Maurice ou l’Egypte.

Pour ce qui concerne les capacités des investisseurs locaux, le Cameroun occupe la 9ème place, avec une note de 29/100. Le critère sur « la transparence du marché, l’environnement fiscal et règlementaire » est celui où le Cameroun est le moins bien classé, 18ème derrière l’Egypte, avec une note de 45/100.

Le classement indique que la capitalisation boursière du Cameroun représente seulement 1% de son PIB, contre, en comparaison, 10% au Nigeria, 26% en Côte d’Ivoire ou 64% au Sénégal. Le top 5 de l’Absa Africa Financial Markets Index 2018 est composé de l’Afrique du Sud, du Botswana, du Kenya, de l’Ile Maurice et du Nigeria.