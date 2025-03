Le Sénat Nigérian Enquête sur l’Annexion Présumée de Territoires Maritimes par le Cameroun

Share Facebook

CameroonOnline.ORG | Selon The Guardian Nigeria News, le Sénat nigérian a ouvert une enquête sur l’annexion présumée par le Cameroun des eaux et villages insulaires de l’État d’Akwa Ibom, une zone riche en pétrole et en gaz. Cette situation soulève de sérieuses préoccupations concernant la souveraineté du Nigeria et les pertes économiques engendrées.

Un comité ad hoc, dirigé par le sénateur Jimoh Ibrahim, a été mis en place pour examiner cette affaire. D’après le sénateur Aniekan Bassey, qui a porté la motion, l’île de Mbo, située à la frontière avec le Cameroun, n’a jamais fait partie des territoires cédés en 2002 par la Cour internationale de Justice (CIJ). Il affirme que cette annexion a entraîné la perte de plus de 2 500 puits de pétrole et de revenus considérables pour le Nigeria.

Les sénateurs ont unanimement appelé à une intervention immédiate pour défendre l’intégrité territoriale du pays. Certains exhortent le gouvernement à faire appliquer la décision de la CIJ et à récupérer ces terres stratégiques.