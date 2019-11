Nchout Ajara Njoya offre sa prime de victoire aux sinistrés de Bafoussam

Share Facebook

Après la victoire des Lionnes indomptables du Cameroun face à la Côte d’ivoire mardi dernier, notamment grâce à un penalty transformé de Nchout Ajara Njoya, cette dernière fait un geste de générosité aux victimes de l’éboulement de Ngouaché. Nchout Ajara Njoya a décidé d’offrir sa prime de victoire aux sinistrés de Gouachié 4 à Bafoussam suite à l’éboulement de terrain survenu le 28 octobre 2019. À Gouaché, un quartier niché sur une colline, des dizaines d’habitations précaires ont totalement été emportées par les eaux de pluie.

« MA PRIME DE VICTOIRE POUR MES FRERES DE GOUATCHE », a introduit la Lionne sur son compte twitter il y’a quelques heures. « Nous avons livré le match face à la Côte d’Ivoire en pensant à vous. En plus de la victoire que je dédié à mes parents, frères et sœurs sinistrés de Gouache (Bafoussam), j’offre également ma PRIME de victoire face à la côte d’Ivoire pour apaiser vos peines, » a-t-elle continué. Et de conclure : « Dieu le créateur nous aidera à traverser cette étape. »

MA PRIME DE VICTOIRE POUR MES FRERES DE NGOUATCHE. Nous avons joué face à la côte d'Ivoire en pensant à vous. Que cette victoire et cette prime puisse vous apporter un peu de baume au coeur.#AJ3#Welovecameroon pic.twitter.com/CavopEtpZ7 — Njoya Ajara (@AjaraNjoya) November 13, 2019

Notons que la catastrophe de Gouachié 4 à Bafoussam a officiellement fait 43 morts et plusieurs disparus. Rappelons que Nchout Ajara Njoya n’est pas à son premier geste en matière de générosité car pendant la rentrée scolaire, l’attaquante est venue en aide non seulement aux élèves de la région de l’Ouest mais aussi ceux des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.