Présidentielle 2025 : L’Eglise Catholique tourne-t-elle le dos à Paul Biya ?

BBC | Lors de leurs homélies à l’occasion de la fête du nouvel an, plusieurs évêques camerounais ont lancé des piques, critiquant la gouvernance Paul Biya, alors que ce dernier se dit toujours « déterminé à servir » le pays.

Fin d’homélie tonitruante le 1er janvier 2025 à la cathédrale de Yagoua, dans la région de l’extrême nord du Cameroun. L’évêque Barthélemy Yaouda Hourgo coiffée de sa mitre beige, pavoisée de décorations rouges a la mine agitée lorsqu’il se lâche :

« On ne va pas souffrir plus que ça encore. On a déjà souffert. Le pire ne viendra pas. Même le diable qu’il prenne d’abord le pouvoir au Cameroun, et on verra après. »

À peine cette déclaration devant ses ouailles finie, l’homme de Dieu ramasse ses papiers posés sur la chaire (table dédiée à l’homélie), commence à tourner le dos au public, avant de prononcer le traditionnel « amen », qui vient clore l’homélie.

Cette fin de prise de parole est fortement acclamée par l’assistance. L’extrait de cette « exhortation » de l’évêque de Yagoua est devenu viral ce 2 janvier sur les réseaux sociaux au Cameroun.

Tout comme celle de l’évêque de Ngaoundéré, chef-lieu de la région de l’Adamaoua. Mgr Emmanuel Abbo a préféré se pencher sur « la souffrance qu’endurent les Camerounais ».

l-être des Camerounais ne pousse pas les responsables de ce pays à mettre fin aux trop nombreuses souffrances ? » s’interroge le prélat.

Avant de poursuivre « La plus grande des souffrances est qu’on interdit aux Camerounais d’exprimer leurs souffrances en promettant que l’État est un rouleau compresseur, un Moulinex qui réduit en pâte tout Camerounais qui osera exprimer sa souffrance. Qui va-t-on gouverner quand on aura broyé tous les Camerounais ? »

Dans cette homélie retransmise dans une télévision locale, l’évêque conclut « On demande aux Camerounais d’éviter les discours de haine, mais du haut nous arrivent des paroles de violence. »

Le Cameroun tiendra une présidentielle en octobre 2025. Paul Biya, 92 ans, dont 42 au pouvoir, n’a pas encore dit s’il sera candidat ou pas.

Cela représente l’un des défis majeurs de l’année, selon Mgr Jean Mbarga, archevêque de Yaoundé, qui, dans son homélie, a appelé l’État à « tout faire pour que la voix des Camerounais soit entendue ».

Hostilités lancés par Samuel Kléda

C’est de Douala, la capitale économique et plus grande ville du pays, qu’est parti ce déchainement. Dans un média français la semaine dernière, Samuel Kléda, l’archevêque et ancien président de la Conférence épiscopale nationale, n’a pas mâcher ses mots, pour appeler le président camerounais à quitter le pouvoir cette année.

« Ce que je veux pour mon pays (c’est NDLR) : une transition pacifique. » Commentant l’âge du dirigeant camerounais, Samuel Kleda déclare : « Nous sommes des êtres humains. À un moment donné, nous quittons ce monde, nous ne pouvons pas faire de miracle. »

Ajoutant qu’une candidature de Paul Biya « n’est pas réaliste ».

Une sortie qui a fait des vagues au sein de l’opinion, poussant un proche du parti au pouvoir à déclarer sous anonymat que « Mgr Kleda est en train de reprendre le jeu de feu Christian Tumi », du nom de l’unique cardinal du pays, connu pour ses positions dures contre le régime de Yaoundé, qui est décédé en 2021.

Paul Biya toujours « déterminé » à servir

Nos efforts pour recueillir une réaction officielle du RDPC, le parti au pouvoir sur ces sorties des évêques camerounais, sont restés vains.

Mais le dirigeant camerounais, lui, semble creuser son sillon en amont des élections d’octobre prochain. Bien qu’il n’ait pas encore donné sa position pour cette échéance électorale, Paul Biya ne semble pas moins ambitieux.

Lors de son discours à la nation le 31 décembre, le dirigeant camerounais a remercié ses compatriotes pour le « soutien massif » qu’ils n’ont «cessé » de lui «apporter pendant toutes ces années », et affirmé que sa « détermination à servir reste intacte et se renforce au quotidien ».

Il a qualifié 2025 comme une année pleine de défis avant de se montrer optimiste. « Oui, mes chers compatriotes, nous saurons, ensemble, comme par le passé, transformer ces défis en opportunités. Et nous continuerons, ensemble, notre marche déterminée vers le progrès, dans la sécurité et la paix. »

Comment comprendre la sortie des évêques catholiques ?

Thomas Atenga, professeur de communication à l’Université de Douala, estime que la position de certains membres du clergé catholique camerounais, est révélatrice de la fragmentation de « ce qu’on peut appeler le pays réel dont les évêques se revendiquent d’être proches et au contact des souffrances quotidiennes des Camerounais, de leurs préoccupations, de leur souffrance ; et de l’autre côté, la classe politique qui est coupée des réalités des Camerounais ».

Pour lui, l’église Catholique en tant qu’institution forte, « n’a pas d’autre choix dans le temps où nous nous trouvons que de porter ce message de libération et de liberté. Parce qu’au bout de 42 ans de pouvoir, il est quand même temps que les Camerounais connaissent d’autres formes d’espoir, de gouvernement qui leur permettent de penser que le monde est autrement que celui qu’ils connaissent depuis ces années. »

Il conseille tout de même de tempérer. Estimant qu’il ne s’agit pas d’une position officielle de l’Église catholique camerounaise, mais celle d’une partie du clergé.

L’enseignant estime également que cette situation est « tout simplement révélatrice du fait « qu’au sein même de cette église comme institution, il y a des lignes de fragmentation aujourd’hui qui sont claires entre ceux qui ont choisi d’être ouvertement la voix des sans voix, la voix du peuple silencieux, et ceux qui continuent à être avec le pouvoir, dans une forme de compromission qui est en contradiction avec les valeurs évangéliques, à savoir libérer l’homme, être du côté des opprimés, du côté des pauvres, de la veuve, de l’orphelin ».