Sud-Ouest: une fausse agence humanitaire démasquée

CRTV Selon le ministre de l’Administration territoriale, l’opération menée par les forces de défense et de sécurité, a permis de mettre la main sur trois terroristes activement recherchés par les services de sécurité.

Fin de parcours pour trois terroristes dans la région du Sud-Ouest Cameroun. Face à la presse le 28 décembre 2019, le ministre de l’Administration territoriale a déclaré qu’ils ont été neutralisés grâce à la vigilance maximale des forces de défense et de sécurité. «Au Sud-Ouest, les forces de défense et de sécurité ont intercepté une ambulance d’une agence humanitaire transportant trois dangereux terroristes recherchés par les services de sécurité, ainsi que 3 kalachnikovs et 2 caisses de munitions» a précisé Paul Atanga Nji. Cependant, il se réserve de dévoiler les noms des concernés, le nom de l’organisation concernée, la zone d’interception ainsi que la date des faits.

Mise en garde du gouvernement

Au regard de la montée inquiétante de ce genre de trafic dans les régions en crise, le ministre de l’Administration territoriale prévient que, «le gouvernement exige désormais plus de transparence et plus de responsabilité dans les opérations de nos partenaires dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest». Paul Atanga Nji n’a pas manqué d’évoquer d’autres faits similaires inacceptables. «Il n’y a pas très longtemps, les forces de défense et de sécurité ont effectué un contrôle inopiné dans un convoi humanitaire d’un partenaire humanitaire. Il y avait dans ce camion, du riz, du savon, boîtes de conserve etc. Paradoxalement, il y avait dans ce camion, trois caisses de munitions, des paires de jumelles, des téléphones Androïd etc » a-t-il rappelé.

Réalité des chiffres

Contrairement aux allégations de certaines prétendues organisations humanitaires, le Minat martèle que le chiffre de 600 000 déplacés internes avancé est une fausse information. Pour Paul Atanga Nji, l’on dénombre « 152 000 déplacés internes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et, entre 6000 et 10 000 déplacés pour les autres régions ». En rappel, le ministre de l’Administration territoriale donnait ces indications au moment où le président de la République vient d’offrir 100 camions de denrées alimentaires et autres matériels de couchage aux déplacés internes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. L’objectif de cet élan de générosité étant de leur permettre de passer de belles fêtes de fin d’année.