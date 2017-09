Le taux de croissance économique du Cameroun «pourrait se situer entre 4% et 4,5% en 2017» (étude)

APA-Yaoundé (Cameroun) L’Institut national de la statistique (INS) du Cameroun a, dans son dernier rapport sur les comptes nationaux 2016, indiqué que le taux de croissance économique du pays «pourrait se situer entre 4% et 4,5% en 2017», contre 4,5% un an auparavant et 5,7% en 2015.

La performance de l’économie nationale, cette année «et peut-être au-delà», reste ainsi freinée par la menace sécuritaire dans les régions de l’Est et de l’Extrême-Nord et sera aussi, dans une certaine mesure, tributaire de la bonne exécution du programme économique et financier conclu en juillet dernier avec le Fonds monétaire international (FMI) au titre de la facilité élargie de crédit.

Cette performance sera également influencée par des facteurs tels que la poursuite des grands chantiers d’infrastructures routières et sportives liés à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football 2019, la mise en service de certains barrages hydroélectriques, l’entrée en vigueur progressive des Accords de partenariat économique (APE) avec l’Union européenne ainsi que la baisse continue de la production pétrolière.

Sur l’année 2017, l’INS constate que l’économie nationale subit les contre-chocs de la baisse des cours des matières premières, notamment le pétrole, qu’elle exporte sur le marché international, les menaces sécuritaires transfrontalières ainsi que la mauvaise conjoncture économique au sein de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC).

Hors pétrole, la croissance du pays reste néanmoins dynamique, marquée notamment par une bonne tenue de l’offre portée par le secteur tertiaire, qui contribue pour 2,3 points à la croissance du produit intérieur brut (PIB) après 1,8 point en 2015.

S’agissant des secteurs primaire et secondaire, ils contribuent aujourd’hui chacun à hauteur de 0,9 point à la croissance nationale.

