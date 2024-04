Lions Indomptables : La condition de Marc Brys pour revenir au Cameroun

Share Facebook

AfricaFootUnited | Le sélectionneur des Lions Indomptables, Marc Brys devrait revenir au Cameroun dans les prochains jours ; le belge a posé une condition pour cela.

Après une tournée européenne à l’issue de laquelle il a rencontré plusieurs des potentiels joueurs sélectionnables avec Lions Indomptables, Marc Brys est désormais passé à l’étape de l’établissement de sa liste pour les doubles confrontations face au Cap-Vert et à l’Angola. Une première liste qui devrait selon toute vraisemblance comporter de nouveaux joueurs, notamment des binationaux. Avec son staff, Brys est attendu dans les prochains jours au Cameroun pour définitivement boucler le programme du stage et les modalités pratiques liées à la préparation de la première rencontre qui se déroulera au Cameroun en juin. Et c’est en cette semaine en cours, que le technicien belge devrait atterrir à Yaoundé pour cela. Ce dernier a cependant conditionné sa venue au Cameroun à un préalable.

En effet selon nos informations, Marc Brys a demandé au Ministre des Sports et de l’éducation physique de « régulariser et calmer la situation de conflit qui prévaut entre le ministère et la Fédération Camerounaise de Football ». Soucieux de travailler dans un environnement apaisé, Brys aimerait que la Fédération et le Ministère soient à l’unisson, tournés vers la défense de l’intérêt suprême du football camerounais. Alors que l’on annonce la nomination d’un autre staff technique, cette fois par la Fédération, le belge n’aimerait pas être associé à cette situation bicéphale à la tête de l’encadrement technique de l’équipe du Cameroun. C’est la raison pour laquelle il pose comme préalable à son retour au Cameroun, une entente consensuelle entre le ministère et la Fédération, gage d’accalmie dans son cadre de travail.

Nommé le 2 avril par le Ministre des Sports et de l’éducation physique, Marc Brys a paraphé son contrat dans la foulée la semaine d’après, malgré la contestation du président de la FECAFOOT qui a d’ailleurs refusé d’apposer sa signature sur le contrat du belge. Samuel Eto’o a par la suite indiqué qu’il devrait nommer un autre staff qui devrait remplacer celui nommer par le Ministre. Toute chose qui est annonciatrice d’un bicéphalisme à la tête de l’encadrement technique des Lions, mais surtout d’un environnement de travail tumultueux auquel Brys n’aimerait pas être associé.