Fecafoot : les conséquences du clash entre Samuel Eto’o et les autorités camerounaises | + vidéo

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

France 24 | Au programme, un zoom sur la Fecafoot, avec l’opposition entre Samuel Eto’o et le ministère : quelles conséquences sur le foot camerounais ? Et aussi la Ligue des Champions de la CAF avec les quarts retour du TP Mazembe et de l’ASEC. En Premier League ce week-end, le très attendu derby d’Angleterre : Man United – Liverpool. Puis le Prix Marc Vivien Foé et les pronostics des consultants . Enfin, la traditionnelle séquence cartons !