Près de 8000 Camerounais étudient en France

Ce chiffre a été communiqué lors de la conférence de presse d'annonce de la tenue, du 14 au 16 novembre à Yaoundé, de la 6ème édition du Salon pour la promotion des études françaises.

5000 visiteurs sont attendus du 14 au 16 novembre 2017 au Palais des congrès de Yaoundé, dans le cadre de la 6ème édition du Salon pour la promotion des études françaises. 60 instituts d’enseignement supérieur français seront exposés à cette occasion.

La thématique retenue pour cette édition est : « Les formations techniques et scientifiques : les IUT et les écoles d’ingénieur ». Pour étayer cette problématique, des conférences et foires de métiers sont au programme.

Selon Christelle Nliba Mba, responsable nationale Campus France, à travers ce salon, la France veut promouvoir la complémentarité entre le système éducatif camerounais et le système français.

« Partant du fait que l’offre de formation universitaire au Cameroun n’est pas assez diversifiée du point de vue des spécialisations, les études françaises qui le sont pourront combler ce déficit en donnant plus d’opportunités et de possibilités aux étudiants camerounais », affirme-t-elle.

Comme innovation cette année, les organisateurs du SAPEF annoncent le lancement de la plateforme France Alumni Cameroun, un réseau des étudiants internationaux de France.

Au cours de la conférence de presse annonçant la tenue de ce salon, on a aussi appris qu’à ce jour, près de 8 000 Camerounais étudient en France, et la grande majorité dans des universités publiques où ils bénéficient des mêmes avantages que les étudiants français : aide au logement, à la sécurité sociale, tarifs réduits pour les loisirs, etc.