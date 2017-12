Quatre gendarmes tués au Cameroun

BBC | Quatre gendarmes ont été tués lundi dans l’ouest anglophone du Cameroun lors d’une attaque de séparatistes présumés.

Hier,lors d’une conférence de presse, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement Issa Tchiroma a déclaré : “Une attaque vient malheureusement de coûter la vie à quatre de nos gendarmes, froidement assassinés ce lundi dans la localité de Kembong. Cette attaque “lâche, sporadique, menée à visage couvert et usant de perfidie” a eu lieu dans “l’arrondissement d’Eyymodjock, dans le département de la Manyu”, épicentre des violences ces derniers jours.

Ce nouvel incident porte à quinze en moins de deux mois le nombre de membres des forces de sécurité camerounaises qui y ont été tués.

“Les forces de défense et de sécurité mènent à l’heure actuelle des opérations de maintien de l’ordre et des opérations de défense dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest”, a rappelé le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement.

Les résultats de ces opérations “sont probants”, a-t-il affirmé: “des refuges de ces hordes d’assassins ont été littéralement rasés et des villages précédemment pris en otage libérés du joug des terroristes”, qui sont “nombreux” à avoir été “neutralisés”.