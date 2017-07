Yaoundé: une longueur d’avance

La ville dispose déjà d’un stade de compétition et de trois terrains d’entraînement, héritages de l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations féminine 2016.

Comme l’a rappelé le ministre des Sports et de l’Education physique, Bidoung Mkpatt la semaine dernière, le Cameroun possède déjà onze infrastructures pour la CAN 2019. Il s’agit globalement de celles qui ont servi lors de la CAN féminine 2016. A Yaoundé, on recense le stade Omnisports, ses annexes n°1 et 2, ainsi que le stade militaire.

Tous ces ouvrages ont été complètement rénovés pour être arrimés aux normes internationales et aux exigences du cahier de charges de la Confédération africaine de football. Les travaux ont été très consistants au point de modifier radicalement l’aspect initial de ces ouvrages.

D’une part, au stade Omnisports de Yaoundé, les gradins (20 km de longueur au total) ont été refaits et la capacité du stade a été portée à 40.000 places assises, pour le confort des spectateurs. Fini le temps où le public s’asseyait à même le béton. La pelouse et la piste d’athlétisme ont été complètement réhabilitées. L’aire de jeu dont les joueurs se plaignaient lorsqu’ils faisaient des mauvais matchs a été rénovée.

La pelouse dispose désormais d’un arrosage automatique et le stade est équipé pour la pratique des sports connexes comme les courses, le saut en hauteur, le saut en longueur, les lancers de poids, de javelot et de marteau, etc. Au plan de l’éclairage, il y a quatre mâts d’une hauteur de 40m, équipés de 200 projecteurs. Le stade Omnisports peut donc recevoir des matchs en nocturne.

Egalement au menu des travaux, la construction de l’auvent de la couverture régie de la tribune présidentielle et du bâtiment régie ; la construction des bâtiments : exploitation, police, infirmerie, locaux techniques, buvettes, sanitaires grand public… On peut y ajouter la réhabilitation des locaux sur les quatre niveaux de la tribune présidentielle, la création d’un accès médian pour les joueurs, le rehaussement de la clôture, la création d’escaliers et l’élargissement des emmarchements existants pour la sécurité des spectateurs, la création de parkings extérieurs, etc.

Pour les médias, en plus de la tribune dédiée, il y a des salles de travail, une zone mixte, une salle de conférence, des studios radio et TV…Sans oublier les deux écrans géants de 80m2 pour la retransmission des matchs dans le stade. L’enceinte a du reste accueilli des matchs de la sélection nationale de football après la CAN 2016. Comme le nombre de pays participants à la CAN 2019 devrait être ramené à 24, le stade Omnisports serait prêt pour accueillir les matchs de la compétition.

Idem en ce qui concerne les terrains annexes n°1 et 2 et le stade militaire. Utilisés comme terrains d’entraînement lors de la CAN féminine 2016, ils sont désormais équipés de gradins d’environ mille places, d’une pelouse et de locaux aux normes requises. Les vestiaires sont entièrement équipés. Ces terrains sont également fonctionnels et accueillent d’ailleurs des rencontres du championnat de football professionnel du Cameroun. Le stade militaire a même abrité une compétition internationale pour les U15, organisée par l’Union des fédérations de football d’Afrique centrale.

Timothée Mete: « Le stade Omnisports est opérationnel »

Directeur du stade Omnisports de Yaoundé.

Le stade Omnisports de Yaoundé répond-t-il aux normes requises pour les compétitions internationales ?

Le stade Omnisports aujourd’hui peut accueillir un match Real Madrid-FC Barcelone. C’est dire qu’il répond aux normes internationales. L’enceinte a 40.000 places et sa pelouse est de qualité. Les responsables de l’Olympique de Marseille récemment en visite au Cameroun l’ont d’ailleurs relevé. Ceux qui connaissent les installations sportives apprécient les fonctionnalités du stade. Il peut accueillir même les matchs d’une coupe du monde de football. Sur le plan superficiel, on peut voir que les tribunes sont très belles. Mais c’est en allant dans les entrailles du stade, que peu de personnes connaissent, qu’on se rend compte de l’ampleur des rénovations qui ont été faites. Le stade est ultramoderne, bénéficiant de tous les services. N’importe quel joueur professionnel y arrivant serait à l’aise. Les vestiaires ont été revus de fond en comble. Le stade Omnisports peut accueillir aujourd’hui quatre équipes à la fois, si deux matchs y sont programmés le même jour. Nous avons une salle de musculation, tous les officiels de match ont un bureau, même les ramasseurs de balles. Il y a 1000 toilettes modernes. Le confort y est de haut niveau. Il y a des boutiques que les opérateurs économiques peuvent exploiter.

Qu’en est-il des aménagements extérieurs ?

Nous avons 1800 places de parking et 19 guérites. Celles-ci abritent des bureaux pour le vendeur de billets et son accompagnateur. Avec les tourniquets, on a la possibilité de concevoir sur place des billets électroniques pour le contrôle des accès au stade. Le bâtiment d’exploitation permet à l’équipe chargée de l’administration de travailler dans des conditions idoines. Enfin, nous avons une grande régie qui contrôle tout au niveau, des réseaux, de la retransmission des matchs, de la sécurité, etc. Sur ce dernier point, la police a également des bureaux au stade. En plus c’est un stade polyvalent qui peut abriter les évènements sportifs et culturels.

La structure est-elle prête pour la CAN 2019 ?

Presque tout a été refait pour la CAN 2016. Le stade Omnisports est opérationnel. Il n’y a pas d’inquiétudes. Nous nous sommes d’ailleurs réjouis d’apprendre de notre hiérarchie que le stade Omnisports devrait accueillir une poule de la CAN 2019, avec l’augmentation du nombre des pays participants de 16 à 24 et celui des poules de 4 à 6. Je pense que ça sera la meilleure des poules.

Cameroon Tribune