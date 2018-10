Accident de la CAMRAIL : des victimes rÃ©clament des indemnitÃ©s de 2 milliards de FCFA

APAnews | Des victimes de l’accident ferroviaire du 21 octobre 2016 à Eseka (Centre) qui a fait officiellement 78 morts et plus de 600 blessés, réclament à la Cameroon railways (CAMRAIL), une entité du groupe français Bolloré, des indemnités d’un montant de deux milliards de FCFA, ont annoncé mardi leurs avocats.

Selon les deux collectifs d’avocats qui défendent plus de 280 victimes du déraillement de ce train, le montant des indemnités retenu par le Tribunal de première instance (TPI) d’Eseka condamnant le transporteur pour « homicide, blessures involontaires et activités dangereuses » est dérisoire.

« Nous ne sommes pas satisfaits de la décision mercredi du tribunal d’Eseka » qui condamne CAMRAIL à payer 50 millions de francs CFA, ont déploré les avocats des victimes.

Cependant, « l’allégation des collectifs d’avocats des victimes selon laquelle 500 victimes n’auraient pas été indemnisées est totalement mensongère », a précisé Me Serges Zangue, avocat de l’assureur de CAMRAIL.

« On comprend pourquoi les demandes d’indemnisations pour des victimes imaginaires, non identifiées et sans présenter aucun justificatif ont été rejetées », a-t-il lancé, notant par ailleurs que « Camrail a pris ses responsabilités dès la survenance de ce tragique accident et son dispositif de suivi et de prise en charge des victimes mérite d’être considéré comme une référence. »

D’après les informations communiquées par CAMRAIL et son assureur sur 79 personnes décédées, 82% des dossiers d’indemnisation sont homologués et soldés, tandis que les processus d’homologation, de règlement et de finalisation se poursuivent pour les dossiers restants.

En outre, sur 745 blessés, 92% des indemnisations pour préjudice corporel ont définitivement été réglées, tandis que la totalité des dépenses médicales et pharmaceutiques engagées par les victimes ont été remboursées.

« CAMRAIL et ses assureurs ont accédé à 98% des demandes de soutien formulées par les victimes et leurs familles pour régler divers problèmes sociaux /assistance à domicile engendrés par le sinistre ; mesure étendue également à plusieurs ayants droit des victimes décédées », a encore soutenu le conseil.