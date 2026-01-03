« Dans sa bulle » : Retour sur la conférence de presse des Lions Indomptables avant le choc contre l’Afrique du Sud

CamerounOnline.ORG | Alors qu’Hugo Broos déclarait « Sans pitié » lors de son point presse, l’ambiance dans le camp camerounais était radicalement différente : calme, spirituelle et hermétiquement fermée.

Le sélectionneur David Pagou et le défenseur Samuel Kotto ont fait face aux médias avant le match couperet des huitièmes de finale de la CAN contre l’Afrique du Sud. Bien que les Lions Indomptables aient été qualifiés de « surprise » du tournoi par leur adversaire, Pagou insiste sur le fait que son équipe reste concentrée uniquement sur son processus interne.

Voici les cinq points clés à retenir de cette sortie médiatique de la « Tanière ».

1. Le facteur Broos : Du respect, pas de pression

Le sélectionneur sud-africain Hugo Broos, qui a remporté la CAN 2017 avec le Cameroun, avait plus tôt fait l’éloge de l’équipe de Pagou, la qualifiant de surprise des phases de groupes. Lorsqu’on lui a demandé si ces éloges ajoutaient de la pression, Pagou a détourné la question avec humilité.

« Hugo Broos est un modèle pour moi. C’est toujours un plaisir de le challenger… Ses encouragements nous vont droit au cœur. »

Cependant, Pagou a rapidement noté que l’équipe reste « dans sa bulle ». Il a reconnu la finesse tactique de Broos mais a souligné que le Cameroun écrit sa propre histoire, étape par étape.

2. Point infirmerie : Tous les voyants au vert ?

Une préoccupation majeure pour les supporters était l’état physique de joueurs clés comme Nouhou Tolo, Christian Bassogog et Carlos Baleba, qui avaient tous suscité des inquiétudes.

Pagou a fourni une mise à jour rassurante. Les retours médicaux sont positifs et, suite à la dernière séance d’entraînement, le staff est optimiste. « L’état physique de nos joueurs est au top », a déclaré Pagou, suggérant que, sauf contretemps de dernière minute, les Lions devraient être au complet.

3. « Dieu, Discipline et Organisation »

Interrogé sur la « méthode secrète Pagou » qui a transformé une équipe en difficulté en une unité disciplinée si rapidement, l’entraîneur s’est tourné vers la foi et la structure.

« Je suis un enfant de Dieu… Le football n’aime pas l’indiscipline ; le football aime une bonne organisation. »

Pagou a souligné que ce redressement n’était pas de la magie, mais le résultat de joueurs adhérant à une structure organisationnelle stricte et se battant pour le maillot.

4. Résoudre le puzzle défensif

Les journalistes ont souligné une tendance inquiétante : le Cameroun a encaissé deux buts identiques lors des phases de groupes (centres en retrait venant des ailes).

Pagou a admis la faille, révélant que l’équipe avait passé la journée précédente à analyser des vidéos pour corriger son positionnement. « On a remontré les vidéos… La réponse est venue des joueurs », a expliqué Pagou. Il a insisté sur le fait que la défense est une responsabilité collective des 11 joueurs, et pas seulement le travail des trois ou quatre défenseurs.

5. Samuel Kotto et la fierté de l’« Elite One »

Le défenseur Samuel Kotto, représentant l’influence locale dans l’effectif, a rejeté l’étiquette de seul leader de la défense.

« Nous sommes tous des leaders. C’est ça notre force. Il n’y a pas une seule personne qui donne des ordres. »

Kotto a également pris un moment pour défendre l’Elite One (le championnat local du Cameroun), notant que lui, Che Malone et d’autres sont des produits du championnat local, prouvant que les joueurs domestiques peuvent rivaliser au plus haut niveau continental.

Le Verdict : Attention au piège

Après la conférence, les analystes Hubert Michel Kamdem et Herman Mally ont averti que les éloges mutuels entre Broos et Pagou pourraient être un piège stratégique. Alors que Broos joue la carte de l’humilité et Pagou celle de la « phase d’apprentissage », les deux préparent la guerre.

Comme l’a conclu Pagou, l’équipe est dans un « équilibre fragile », et rester dans sa bulle protectrice est le seul moyen de survivre à la phase à élimination directe.