Plus de 4 milliards de Fcfa retrouvés au domicile de Ian Ghislain Ngoulou, proche de Nourredin Bongo | +vidéo

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Top Infos Gabon | Les vidéos sont très vite devenues virales sur les réseaux sociaux et autres plateformes d’échanges électroniques. Plus de 4 milliards de Fcfa viennent d’être retrouvés au domicile de Ian Ghislain Ngoulou, ex directeur de cabinet de Nourredin Bongo Valentin.

Cette découverte a été faite, ce mercredi 30 août, à la suite d’une perquisition menée par le procureur de la République, André Patrick Roponat.

Quelques heures avant ladite perquisition, le Comité de la transition et la restauration des institutions (CTRI) avait annoncé l’arrestation de Ian Ghislain Ngoulou. Ce dernier ainsi que Cyriaque Mvourandjiami ( ex directeur de cabinet politique d’Ali Bongo), Jessy Ella Ekogha ( ex porte-parole de la présidence de la République), Mohamed Ali Saliou ( ex directeur de cabinet adjoint d’Ali Bongo), Steeve Nzeko Dieko ( ex Secrétaire général du PDG), Nourredin Bongo Valentin et Abdoul Oceni ont été arrêtés pour les faits de haute trahison contre les institutions de l’Etat.

Ces personnalités sont en outre poursuivi pour les faits portant de détournement massif des deniers publics, des malversations financières internationales en bande organisée, faux et usage de faux, falsification de la signature du président de la République, corruption active et trafic de stupéfiants.

Du reste, le CTRI a annoncé que toutes les personnes impliquées dans ces affaires répondront « de leurs actes. »