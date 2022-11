How to watch Switzerland vs Cameroon

Cameroon and Switzerland are clashing as both end up aiming to obtain the first group win. The Group G matchup looks exceptionally competitive.

Kick off: 5am ET, Thursday, November 24

Stadium: Al Janoub Stadium, Al Wakrah

TV channels by country:

Belgium

RTBF Auvio Direct, Sporza, Één, rtbf.be/sport, Tipik

Cameroon

Supersport Grandstand ROA, SuperSport Football Plus ROA, SuperSport GOtv Select 1, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MaXimo 2, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MaXimo 1, New World Sport1, SuperSport Premier League ROA, SuperSport GOtv Football, CRTV Sports, DStv Now, SuperSport Variety, SuperSport MáXimo 3

Canada

TSN App, RDS, TSN1, TSN3, RDS App, TSN.ca

Côte d’Ivoire

SuperSport GOtv Select 1, SuperSport Variety, NCI, SuperSport MaXimo 2, SuperSport GOtv Football, Supersport Grandstand ROA, New World Sport1, SuperSport MaXimo 1, SuperSport Football Plus ROA, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, SuperSport Premier League ROA

France

beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT, Free

Germany

Magenta Sport, MagentaTV

India

Sports18, JioTV, Sports18 HD, Voot Select

Italy

RAI 2, RaiPlay

Netherlands

NPO 1, Één, NPO Start

Nigeria

SuperSport MaXimo 2, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Football Plus Nigeria, NTA Sports 24, SuperSport GOtv Select 1, SuperSport MaXimo 1, SuperSport GOtv Football, SuperSport Variety, SuperSport Premier League Nigeria, SuperSport Laliga Nigeria

South Africa

SuperSport GOtv LaLiga, Supersport Grandstand, SuperSport MáXimo 3, SuperSport MaXimo 1, SuperSport Football, SuperSport MaXimo 2, SuperSport GOtv Select 1, SuperSport Laliga, SuperSport PSL, SuperSport GOtv Football, DStv App, MáXimo 360

Switzerland

SRF zwei, RTS 2, RSI La 2, SRF Play, RTS Sport

Taiwan

ELTA Sports 1

Turkey

TRT 1

United Kingdom

BBC Radio 5 Live, STV Scotland, ITV 1 UK, The ITV Hub, STV Player

United States

SiriusXM FC, UFORIA App, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Sling, Foxsports.com, Telemundo, Fox Sports 1, FOX Sports App