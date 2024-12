Joseph-Antoine Bell règle ses comptes avec Samuel Eto’o

Share Facebook

Afrique Sports | Alors qu’il ambitionne de « proposer le meilleur championnat d’Afrique » (sic), les aspirations de Samuel Eto’o, président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), pourraient coûter cher.

Le championnat d’Elite One (première division camerounaise) a repris samedi dernier pour la saison 2024-2025 après plus de sept mois d’interruption. Présent pour le match d’ouverture entre le Stade Renard de Melong et l’Aigle Royal du Moungo (0-0), Samuel Eto’o a réaffirmé son objectif d’organiser le meilleur championnat du continent, malgré les polémiques entourant le paiement des salaires des joueurs par leurs clubs.

Dans cette dynamique, Eto’o avait, comme à l’accoutumée, sollicité l’Office national des infrastructures et des équipements sportifs (Onies) pour la mise à disposition des stades utilisés durant la compétition. Cependant, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Faustin Blaise Mbida, secrétaire général du Conseil Transitoire du Football Professionnel (CTFP), a dénoncé des factures excessives de la part de l’Onies, dirigé par Joseph-Antoine Bell, dont les relations avec Eto’o sont tendues. « Le président a demandé à l’Onies les factures, mais ce qu’on a reçu fait peur », a déclaré Mbida. Il a ajouté que ces factures seront révisées à la baisse, indiquant ainsi le refus d’Eto’o de les accepter.

? Faustin Blaise Mbida, secrétaire général de la CTFP sur les factures de L'ONIES de Joseph Antoine Bell pour les Stades : ??? « Le président a demandé à L’ONIES les factures, mais je vous assure que ce qu’on a reçu comme chiffres fait peur. ??? pic.twitter.com/6g36OWCssw — L’equipe237 (@LEquipe237) December 9, 2024

« On a l’impression que les factures sont envoyées en fonction des personnes concernées », a-t-il continué. Selon lui, des solutions seront cherchées avec les clubs, certains stades appartenant à des municipalités. Ce désaccord pourrait bien déboucher sur un nouveau bras de fer.