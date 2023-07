Mbappé au Cameroun affronte Joakim Noah lors d’un match de basket

Share Facebook

Sport.fr | Le Cameroun accueille chaleureusement Kylian Mbappé. L’attaquant vedette du Paris Saint-Germain et de l’équipe de France de football a été acclamé par des centaines de fans lors de son arrivée jeudi 6 juillet. Sa visite est consacrée à des œuvres de charité et à un détour dans le village de son père.

Environ 400 personnes, dont beaucoup portaient le maillot du PSG, ont crié son nom lorsqu’il est apparu à la sortie de l’aéroport de Yaoundé, la capitale, selon un journaliste de l’AFP.

Mbappé a salué une centaine de danseurs traditionnels qui se produisaient à son arrivée, entouré d’une centaine de policiers et de gendarmes.

Pendant son séjour de quelques jours, il logera dans un complexe hôtelier appartenant à la famille de l’ancien joueur de tennis Yannick Noah, dernier Français à avoir remporté le tournoi de Roland-Garros en 1983. Yannick Noah réside à Yaoundé et fait partie des organisateurs de la tournée de Mbappé.

Souriante, la star mondiale du football a salué la foule maintenue à distance par les policiers, puis est rapidement montée à bord d’un SUV aux vitres teintées qui a pris la direction de Yaoundé.

Selon un programme obtenu par l’AFP, il prévoit de rendre visite vendredi matin à une école pour enfants sourds et malentendants de la Fondation pour l’éducation et la promotion des personnes déficientes auditives (FEPPDA) à Yaoundé, puis de participer à un match de basket opposant Mbappé à Joakim Noah, le fils de Yannick et ancien joueur de la NBA.

Vendredi après-midi, il jouera un match de football contre le FC Vent d’Etoudi, un club de deuxième division camerounaise présidé par Yannick Noah.

Samedi, il se rendra à Douala, la capitale économique du Cameroun, où il visitera une école, puis se rendra à Djebalé, le village de son père Wilfrid Mbappé, né à Douala mais qui a quitté très tôt le Cameroun pour la France.

« Pour lui, c’est l’occasion de visiter les deux écoles rénovées par son association Inspired By KM (IBKM) à Yaoundé et Douala, de retracer les traces de ses ancêtres à Djebalé et de passer du temps avec les jeunes Camerounais », a déclaré son entourage à Paris dans un communiqué transmis à l’AFP.

« C’est une fierté en tant que Camerounais car il a des origines camerounaises, mais c’est aussi un honneur de pouvoir voir le meilleur joueur du monde », a déclaré Arsène Pinlap, président du fan club du PSG à Yaoundé, venu en délégation.

« Nous sommes fiers d’accueillir notre compatriote camerounais. Nous voulons lui offrir un accueil très chaleureux », a ajouté Vannel Kunde, un lycéen de 16 ans.

« Pour nous, les amateurs de football, c’est une immense joie d’accueillir Kylian Mbappé dans notre pays », s’est enthousiasmée Armelle Ntsama, une lycéenne de 18 ans.