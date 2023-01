TIC : le Cameroun annonce le lancement de son projet d’interconnexion des services publics en 2023

Share Facebook

Investir au Cameroun | Au cours de l’année 2023 courante, le gouvernement camerounais, à travers le ministère des Postes et Télécoms (Minpostel), devrait démarrer le projet de construction de l’intranet gouvernemental, qui consiste à interconnecter tous les services publics. Selon le Minpostel, à terme, cet outil permettra d’intégrer « les TIC dans la gestion administrative des structures étatiques, en vue de fournir des services publics plus performants… ».

Le projet prévu pour démarrer cette année sur quelques sites pilotes, apprend-on, sera réalisé par l’Agence nationale des technologies de l’information et de la communication (Antic). Ceci, apprend-on, « conformément (aux) missions de coordination et de réalisation de l’intranet de l’Etat et des organismes publics » dévolues à cette structure étatique.

A en croire le Minpostel, en plus de rendre le service public plus performant, l’intranet gouvernemental en gestation devrait « encourager la participation du citoyen au processus de décision » et rendra « le gouvernement plus accessible, transparent et efficace ».