Xi Jinping rencontre le président camerounais pour aborder les relations bilatérales

BEIJING, 31 août (Xinhua | ) — Le président chinois, Xi Jinping, a rencontré vendredi son homologue camerounais, Paul Biya, en amont du Sommet de Beijing 2018 du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA).

M. Xi a indiqué que depuis la visite de M. Biya en mars en Chine, les deux parties mettaient activement en oeuvre le consensus atteint par les présidents, générant de nouvelles réalisations dans les échanges et la coopération dans divers domaines.

La Chine est prête à maintenir la communication de haut niveau avec le Cameroun et à faire en sorte que les deux pays continuent de se soutenir dans les questions ayant trait à leurs intérêts fondamentaux et préoccupations majeures, a déclaré M. Xi.

Il s’est également engagé à renforcer la coopération en matière de construction d’infrastructures et à contribuer à l’industrialisation et à la modernisation du Cameroun dans le cadre de l’initiative “la Ceinture et la Route” et du FCSA.

“La Chine soutiendra le Cameroun dans le renforcement de sa capacité à maintenir la paix et la stabilité”, a expliqué M. Xi.

Notant l’amitié traditionnelle solide entre les deux pays, M. Biya a fait l’éloge de la vision de communauté de destin pour l’humanité et de l’initiative “la Ceinture et la Route”, toutes deux proposées par M. Xi.

Le président camerounais a aussi exprimé sa gratitude concernant le soutien à long terme de la Chine et a noté sa volonté d’approfondir la coopération bilatérale.

Le Sommet de Beijing 2018 représente une occasion importante pour le développement commun des pays africains et de la Chine, a indiqué M. Biya, ajoutant que son pays oeuvrerait avec la Chine afin de promouvoir le partenariat de coopération stratégique global entre la Chine et l’Afrique.

A l’issue de leur rencontre, les deux présidents ont assisté à la signature d’accords de coopération bilatérale.