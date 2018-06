29 milliards f cfa de bénéfice pour la BGFI Bank

APAnews | La BGFI Bank a clôturé l’exercice 2017 avec un résultat net consolidé de 29 milliards de francs CFA, confortant ses ratios de rentabilité a appris vendredi APA au terme de l’Assemblée générale annuelle de cette holding financière.

Une année de « consolidation des performances financières », s’est félicité le président directeur général du Groupe BGFI Bank, Henri Claude Oyima dans un parvenu jeudi à APA.

Il est revenu sur les bonnes performances du Groupe BGFI Bank, rendues possibles grâce à la confiance des clients, des actionnaires et à l’expertise des 2100 collaborateurs du groupe bancaire.

En d’autres termes, BGFI Bank a maintenu son cap en 2017, affichant des performances financières qui confortent son positionnement de « Groupe bancaire au service des économies africaines » au niveau notamment de l’octroi des crédits et de la collecte de dépôts.

Malgré un « contexte économique contrasté, le Groupe BGFI Bank clôture l’exercice 2017 avec un résultat net consolidé de FCFA 29 milliards et conforte ses ratios de rentabilité », a indiqué le conseil d’administration.

Au total, les performances du Groupe BGFI Bank s’établissent ainsi qu’il suit au 31 décembre 2017 : Un total de bilan de 2 982 milliards de francs CFA, un produit net bancaire de 205 milliards de francs CFA, un résultat brut d’exploitation de 79 milliards francs CFA, une situation nette de 350 milliards de francs CFA, des dépôts de 2 058 milliards francs CFA et des crédits de 2 032 milliards de francs CFA.

Par ailleurs, avec un coût du risque de 1,27 % et un coefficient net d’exploitation de 64%, l’Assemblée générale a « approuvé toutes les résolutions proposées par le conseil d’administration, dont le renouvellement de l’ensemble des administrateurs de BGFI Holding pour une durée de six ans sous réserve de l’avis de non objection de la Commission bancaire de l’Afrique centrale (COBAC).

Le président directeur général a indiqué à l’assemblée générale que 2018 sera pour le Groupe BGFI Bank « une année de renforcement et d’accélération des transformations entreprises au cours de l’année 2017 » rapporte le communiqué.

Cela passera notamment par le nécessaire renforcement de « la gouvernance de notre Groupe, la mise en conformité de l’ensemble des filiales aux normes réglementaires et prudentielles les plus exigeantes, notamment Bâle II et Bâle III, l’amélioration de la maitrise et de la gestion des risques encourus par le Groupe, la consolidation de la sécurité des systèmes d’information, l’action commerciale par une proximité avec les clients, tous ces éléments renforceront davantage la capacité de résilience du Groupe BGFI Bank, nécessaire pour assurer sa performance et garantir sa pérennité », a rassuré M. Oyima.