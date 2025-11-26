L’élection de la Fecafoot entre dans une phase cruciale sous supervision internationale

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

CamerounOnline.ORG | Le football camerounais aborde une étape décisive à l’approche de son Assemblée générale élective, alors que l’attention des instances mondiales se porte sur Yaoundé. La Fédération camerounaise de football (Fecafoot) a confirmé dans un communiqué officiel que des émissaires de la FIFA et de la Confédération africaine de football (CAF) assisteront aux travaux prévus le 29 novembre 2025 à Mbamkomo. Leur mission consistera à observer le déroulement du scrutin et à veiller au respect strict des procédures statutaires.

Cette présence internationale intervient dans un contexte marqué par une forte tension. Le vote se déroule sur fond de controverses persistantes autour de la gouvernance du président sortant, Samuel Eto’o. Malgré plusieurs mois de débats publics, de procédures judiciaires et de divisions internes, Samuel Eto’o demeure l’unique candidat à sa propre succession. Ses partisans y voient une continuité nécessaire, tandis que ses détracteurs dénoncent un déficit de concurrence et s’interrogent sur la transparence du processus.

Au-delà de la sphère sportive, les relations entre le Ministère des Sports et de l’éducation physique (Minsep) et la Fecafoot se sont dégradées depuis plusieurs années. Les désaccords récurrents entre Narcisse Mouelle Kombi et Samuel Eto’o ont affecté la préparation et la performance des équipes nationales, selon certains observateurs.

La tension s’est accentuée à l’approche de l’élection. Le ministère a refusé de désigner ses représentants, estimant que le processus en cours contrevenait à ses recommandations précédentes visant à résoudre les litiges et à corriger plusieurs irrégularités. Le Minsep reproche notamment au bureau sortant d’avoir lancé le cycle électoral en dehors du cadre légal, évoquant un non-respect des textes de 2021, des suspensions jugées arbitraires, ainsi que l’exclusion de plusieurs clubs. La Fecafoot, de son côté, demeure déterminée à tenir son Assemblée générale élective à la date prévue.

Avec la présence annoncée des représentants de la FIFA et de la CAF, cette élection dépasse les frontières nationales. Son dénouement influencera la gouvernance du football camerounais et contribuera à évaluer la capacité des instances internationales à garantir la régularité des scrutins au sein de leurs fédérations membres. Durant quelques jours, le Cameroun se retrouve au centre de l’attention du football africain, dans l’attente d’un vote susceptible de redéfinir son paysage sportif pour les années à venir.