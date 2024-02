Coup de théâtre au Cameroun: Rigobert Song engage des poursuites judiciaires ! | + video

Share Facebook

Foot Africa | Le sélectionneur de l’équipe nationale camerounaise, Rigobert Song, a réagi vigoureusement aux graves accusations portées contre lui, en annonçant qu’il engage des poursuites judiciaires. Les allégations émanant de ses détracteurs ont été soulevées lors d’une émission sportive diffusée sur la chaîne camerounaise Canal 2 International, où il aurait été accusé d’avoir présenté un diplôme d’entraîneur falsifié.

Vidéo – Rigobert Song accusé de se prévaloir d’un faux diplôme d’entraîneur:

? Quand on affiche le diplôme d’entraîneur de Rigobert Song à l’antenne ??? pic.twitter.com/GjC9iPKxnO — CFOOT (@cfootcameroun) February 21, 2024

Par le biais de son avocat, Me Bayebec, le sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun a exprimé son indignation face à ces allégations, les qualifiant de diffamatoires et préjudiciables à sa réputation. L’ancien capitaine camerounais a souligné que le prétendu diplôme, exhibé lors de l’émission, provenait en réalité de la Fédération tahitienne de football et était intitulé « Certificat fédéral de football (CFF1) (U9-U11) », ce qui selon lui, démontre l’absurdité des accusations portées à son encontre.

Rigobert Song saisit la justice !

Déterminé à défendre son intégrité, Rigobert Song a officiellement annoncé qu’il va poursuivre en justice les personnes responsables de ces diffamations, ainsi que toute autre personne impliquée dans cette affaire, comme l’a expressément publié le cabinet d’avocats en charge de la défense de ses droits à travers un communiqué. Les développements à venir seront suivis de près…

? URGENT | RIGOBERT SONG DÉCIDE DE RÉPONDRE AUX ATTAQUES ! Rigobert Song va poursuivre en justice Théophile Awana et Pinon Omgba pour diffamation et atteinte à l’image. L’annonce a été faite ce jour par le cabinet d’avocats en charge de la défense de ses droits.??? pic.twitter.com/k5Mmq3LL3p — MC_Foot (@MCFoot237) February 24, 2024

Source: Foot Africa