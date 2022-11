Coupe du monde 2022. La surprenante affiche de la finale selon Samuel Eto’o

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Ouest-France | Samuel Eto’o a livré ses prédictions sur la Coupe du monde de football au Qatar, qui démarre le 20 novembre. Selon lui, le Cameroun sera champion du monde et remportera la finale face au Maroc.

L’ancienne star du FC Barcelone et président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto’o, a donné des pronostics pour le moins surprenant pour la Coupe du monde 2022. Il assure que le Cameroun sera champion du monde, lors d’une finale disputée contre… Le Maroc. Il voit même les cinq pays africains, les deux cités plus le Sénégal, le Ghana et la Tunisie sortir des poules et se qualifier pour les 8es de finale.

« L’Afrique a toujours eu le potentiel »

L’Afrique a toujours eu le potentiel pour réaliser de grandes Coupes du monde, mais nous ne nous sommes pas toujours montrés sous notre meilleur visage jusqu’à présent?, a-t-il déclaré, cité dans un communiqué. Au fil des années, les équipes africaines ont acquis de plus en plus d’expérience, et je pense qu’elles sont prêtes non seulement à participer à une Coupe du monde, mais aussi à remporter cette compétition.

LIRE AUSSI. Coupe du monde 2022. Face au risque de blessures, faut-il faire davantage confiance aux jeunes ?

Pour cela, le Cameroun devra sortir d’une poule très solide avec le Brésil, la Serbie et la Suisse, adversaire que les Lions Indomptables affronteront pour leur premier match le 24 novembre (11 h). Pour l’heure, la meilleure performance d’une équipe africaine en Coupe du monde reste un quart de finale, réussie par le Cameroun (1990), le Sénégal (2002) et le Ghana (2010).