Cristiano Ronaldo : Vincent Aboubakar évincé pour lui permettre de jouer

La Nouvelle Tribune | Le célèbre footballeur international Cristiano Ronaldo avait fait la une de la presse sportive après son recrutement par le club de football saoudien, Al Nassr.

Cependant, le joueur de 37 ans ne pouvait pas effectuer ses premiers pas tant attendus par le public, pour diverses raisons.

En effet, CR7 est sous le coup d’une suspension de deux matchs qu’il doit purger.

Hormis cette raison, il n’y avait pas de place disponible pour le quintuple ballon d’or dans l’équipe à cause de la règle du nombre de joueurs étrangers fixé à huit.

Pour trouver de place à Cristiano Ronaldo, Al Nassr a fallu se séparer d’un de ses joueurs.

« Il a reçu toutes les compensations financières auxquelles il avait droit »

Il s’agit de l’attaquant camerounais, Vincent Aboubakar, dont le contrat a été résilié par Al Nassr. L’information a été révélée par plusieurs médias internationaux.

« Al Nassr a mis fin au contrat de Vincent Aboubakar par accord mutuel et il a reçu toutes les compensations financières auxquelles il avait droit » a déclaré une source proche du dossier.

Notons que Vincent Aboubakar s’était fait remarquer en 2022, suite à victoire du Cameroun face au Brésil (1-0), lors de la troisième journée des phases de poule. Mais, les joueurs camerounais n’avaient pas pu arriver aux huitièmes de finale.

Le joueur de 30 ans avait marqué un but à la 2ème minute du temps additionnel. « On a montré un état d’esprit collectif. Pendant le discours avant le match, j’avais dit qu’on pouvait le faire. La qualif’ ne dépendait pas de nous, c’est dommage. Mais on sort quand même la tête haute, il faut le souligner.

Ça fait des années que le Cameroun n’avait pas gagné un match en Coupe du Monde ! On espère que les autres feront mieux que nous dans les prochaines années » avait-il déclaré, après le match, dans une interview accordée au média sportif beIN SPORTS.