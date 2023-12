Eto’o aurait persuadé Ethan Mbappé de opter pour le Cameroun.

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Selon le site algérien Fennec Football, Samuel Eto’o aurait convaincu Ethan Mbappé de se joindre à l’équipe camerounaise, au lieu des équipes de France et d’Algérie.

La renommée internationale de la famille Mbappé, suite à l’arrivée de Kylian au Paris Saint Germain et sa victoire à la Coupe du Monde 2018, aurait poussé Eto’o à agir. Comme Kylian, Ethan, né de mère algérienne et père camerounais, peut choisir parmi trois nations pour sa carrière internationale.

D’après le site algérien qui cite des sources du football africain, Eto’o, ancien joueur des Lions Indomptables et président de la Fécafoot, a promis à Ethan, 17 ans, une place dans l’équipe principale de Rigobert Song pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, dans le but de l’éloigner des sélections française et algérienne.