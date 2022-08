FECAFOOT: Samuel Eto’o monte au créneau, voici les grandes décisions

Share Facebook

MSN | Réunie en Assemblée Générale extraordinaire, la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) dirigée par Samuel Eto’o a adopté une résolution qui permet la limitation de mandat.

Samuel Eto’o peut briguer désormais 3 mandats à la tête de la FECAFOOT, l’Assemblée Générale de la FECAFOOT a adopté une résolution qui permet à Samuel Eto’o de rester bien durant 3 mandats à la tête de cette institution contre 2 initialement.

» L’assemblée Générale, à l’unanimité des membres présents, adopte la révision à la hausse du mandat du Président de la FECAFOOT », indique la résolution numéro 13 du communiqué sanctionnant les travaux. Ainsi grâce à cette nouvelle loi, Samuel Eto’o peut donc rester à la tête de la Fédération pendant encore deux mandats supplémentaires, lui qui rêve de voir le Cameroun remporter la prochaine Coupe du Monde 2022 au Qatar (20 novembre- 18 décembre) : « Nous irons à la Coupe du monde non pas pour y jouer les figurants mais pour jouer les 7 matchs possibles et ramener le trophée à la maison » a déclaré l’ancien attaquant du FC Barcelone.

Le patron du football Camerounais a aussi fait le point de son premier semestre de mandature : « Huit mois se sont écoulés depuis l’élection. Nous avons donné le meilleur dans un contexte difficile. Permettez-moi, en un mot de vous faire une petite synthèse de nos réalisations la promesse faite de réconcilier les acteurs du football n’est plus une chimère, mais une réalité. La sentence du tribunal arbitral de sport est venue siffler la fin du match. Le football camerounais est libéré de 13 ans de procès interminables, de 13 ans de hantise, c’est un acte fort et historique, c’est notre victoire commun » a t-il poursuivi.

Et d’ajouter: « Nous avons également relancé les compétitions. Le champion du Cameroun 2022 a remporté son titre sur le terrain, et non sur tapis vert comme lors des deux éditions précédentes. Le succès mémorable des play-offs de Garoua dans une ferveur populaire et une ambiance festive, suivies bien au-delà des frontières par des millions des téléspectateurs nous pousse à aller de l’avant., le football féminin à travers la Guinness Super League et le championnat de deuxième division, nous ont rendus fiers. Je n’oublie pas le football amateur qui s’est illustré par la tenue des championnats dans les régions et les Départements. Le Beach Soccer est sorti de 14 ans d’hibernation grâce à notre participation aux éliminatoires de la CAN Mozambique 2022. » a t-il conclu.

Pour rappel, le Cameroun affrontera le Brésil, la Serbie et la Suisse au Mondial Qatari.