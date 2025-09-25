Gabrielle Aboudi Onguéné : De star camerounaise à citoyenne russe

Share Facebook

CamerounOnline.ORG | Il arrive parfois qu’un simple document officiel transforme une vie et redessine les contours d’une carrière. C’est le cas de Gabrielle Aboudi Onguéné, dont Sputnik Afrique rapporte qu’elle a officiellement obtenu la citoyenneté russe.

Depuis 2017, l’attaquante camerounaise porte les couleurs du CSKA Moscou. Le club l’a adoptée et accompagnée dans son ascension, la voyant s’épanouir sur les pelouses russes. Ses performances parlent d’elles-mêmes : deux titres de championnat et trois Coupes de Russie, autant de preuves de son influence sur le football féminin local.

Mais au-delà des trophées, cette naturalisation incarne une reconnaissance. Onguéné n’est plus seulement une joueuse étrangère talentueuse, elle est désormais perçue comme une part intégrante du paysage sportif russe.

Pourtant, son histoire ne se résume pas à Moscou. Sur le continent africain, elle reste une figure emblématique. Depuis 2008, elle défend les couleurs du Cameroun. Elle a glané un or aux Jeux africains, ainsi que l’argent et le bronze lors des championnats africains féminins. Sa carrière internationale continue de résonner comme un hommage à ses racines.

Ce changement de nationalité invite à la réflexion : comment une athlète peut-elle s’ancrer dans un nouveau pays sans jamais rompre avec ses origines ? Gabrielle Aboudi Onguéné, désormais citoyenne russe sur le papier, restera à jamais liée à deux nations, et son nom brillera au carrefour du Cameroun et de la Russie.