Hervé Bopda arrêté par les forces de l’ordre de la ville de Douala

Newstories Africa | Surnommé le prédateur sexuel, Hervé Bopda a été arrêté très tôt ce matin par la police judiciaire et est actuellement en détention provisoire.

Bonne nouvelle pour les nombreuses victimes du présumé violeur qui fait la une de la toile et de la presse depuis deux semaines déjà.

En effet, Hervé Bopda a été arrêté ce mercredi 31 janvier 2024 dans une auberge de la capitale économique du Cameroun, Douala.Selon les informations que nous avons recueillies, la chasse au « prédateur » a porté ses fruits aux environs de 1 h du matin. Vous l’aurez donc compris, désormais, l’homme le plus célèbre du Continent est entre les mains de la police qui compte ouvrir une enquête suite aux témoignages donnés contre ce dernier.

Depuis quelques heures, les internautes poussent un ouf de soulagement. Et pour cause, Hervé Bopda qui serait à l’origine du décès d’une de ses victimes a été arrêté par la police. D’après les dernières informations, il a été capturé dans une auberge bas de gamme située dans le quatrième arrondissement de la ville de Douala, plus précisément au lieu dit Bonabérie.Par ailleurs, il a été rapporté que le prétendu criminel sexuel était accompagné d’une jeune fille de 21 ans qui a également été embarqué par la police.

Faut-il rappeler qu’Hervé Bopda s’est fait arrêter après une plainte adressée au tribunal militaire de Douala par Me Guy Olivier Moteng et Me Fousse et par la suite à la police judiciaire pour « intimidations, violences physiques, viols, sodomie, menace avec arme à feu » entre autres.Quelques heures avant cette arrestation, la famille d’Hervé Bopda a sorti un communiqué mentionnant que l’accusé ne reconnait pas les faits qui lui sont reprochés. À cet effet, elle a souligné avoir engagé des poursuites judiciaires, pour propos mensongers, cybercriminalité et diffamation.