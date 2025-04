La femme d’André Onana agressée devant un restaurant chic à Cheshire

Share Facebook

Dans un incident choquant qui a suscité une grande attention, Mélanie Kamayou, l’épouse du gardien de but de Manchester United, André Onana, aurait été victime d’un vol devant un restaurant italien situé dans le village huppé d’Alderley Edge, dans le Cheshire. L’agression, survenue le mois dernier, a profondément choqué la communauté locale.

Selon les rapports, Mme Kamayou a été prise pour cible alors qu’elle se trouvait sur le parking du restaurant. Parmi les objets de luxe volés figuraient un sac Hermès Birkin d’une valeur de 62 000 £ (environ 78 000 $ USD) et une montre Rolex. Ces articles sont considérés comme des symboles du luxe et de la richesse, les sacs Birkin pouvant atteindre des centaines de milliers de livres sterling selon leur rareté et leur design.

Les autorités ont depuis arrêté et inculpé un homme de 25 ans, Liam Ross, originaire de Bradford, en lien avec ce vol. Il a comparu vendredi devant le tribunal des magistrats de Chester et devrait revenir devant la cour de la Couronne en mai, à mesure que l’affaire progresse.

Mme Kamayou est largement reconnue pour son image publique glamour et apparaît fréquemment sur les réseaux sociaux, exhibant des articles de mode de luxe. Sa notoriété, combinée à son mariage avec le footballeur international camerounais André Onana, en fait une figure bien connue dans les milieux de la mode et du style de vie.

Cet événement troublant a, sans surprise, ébranlé le couple, qui réside dans la région. Alors que le processus judiciaire suit son cours, Kamayou et Onana espèrent que justice sera rendue, afin de pouvoir tourner la page et continuer leur vie sans peur dans la ville et ses environs. L’incident soulève une fois de plus des inquiétudes concernant la sécurité publique, même dans les quartiers les plus aisés, et rappelle les risques liés à un style de vie très médiatisé.