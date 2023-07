La France ou le Cameroun? Mbappé laisserait son fils choisir sa nationalité sportive

Share Facebook

RMC Sport | “C’est un choix qui est personnel”. Pour son passage au Cameroun, le pays natal de son père, Kylian Mbappé a répondu aux questions de La Nouvelle Chaîne Ivoirienne. Au cours de cette interview diffusée mardi soir, l’attaquant français du Paris Saint-Germain s’est vu demander son point de vue sur le sujet de la nationalité sportive avec un cas de figure personnel: s’il venait à être le père d’un fils footballeur de haut niveau, lui dirait-il de choisir l’équipe de France ou celle du Cameroun?

“C’est une question facile, parce que c’est une question qui vient avec le coeur, ce n’est pas comme un club”, a d’abord répondu Kylian Mbappé, assurant répondre sans “aucune esquive”.

“C’est un choix que lui fera”

“Il faut voir l’attache qu’il a avec le pays, s’il est plus proche du Cameroun, s’il est plus proche de la France, a-t-il ajouté. Moi, je suis né en France, j’ai mes origines qui sont camerounaises. Mais j’ai fait toute ma vie en France. C’est pour ça que j’ai choisi la France. Mais mon fils, ce sera différent”.

“Peut-être que je vivrai au Cameroun, qu’il aura une plus grande attache avec le Cameroun et donc qu’il choisira le Cameroun. Ou on sera en France et il choisira la France. Mais c’est un choix que lui fera. Je ne veux pas lui dire de faire quelque chose, parce que c’est un choix qui est personnel. Je serai juste son père, et je ne serai personne d’autre pour lui dire de faire quelque chose ou de ne pas faire. C’est un choix qui est personnel. Je suis sûr qu’il prendra le bon, parce que je suis sûr que ça viendra de son coeur”, a conclu Kylian Mbappé.

Accueil triomphal

Kylian Mbappé a passé trois jours au Cameroun, où il a été accueilli presque comme un chef d’État. Lors des deux premiers jours de sa visite, jeudi et vendredi dans la capitale Yaoundé, le champion du monde 2018 s’est rendu dans une école pour enfants sourds et malentendants que sa fondation finance également puis s’était entretenu avec le Premier ministre Joseph Dion Ngute, notamment de projets d’aide à l’enfance au Cameroun, selon son entourage.

Au troisième et dernier jour d’une visite au pays que son père a quitté tout jeune pour la France, Kylian Mbappé est venue constater l’avancement des travaux de rénovation de cette école maternelle et primaire que finance sa fondation Inspired By KM.