La Note de Crédit du Cameroun Reste Stable : Une Économie Prometteuse, Malgré des Défis Persistants

CamerounOnline.ORG | Mars 2025 – L’agence de notation S&P Global a maintenu la note de crédit du Cameroun à ‘B-/B’ avec une perspective stable. Cela signifie que, malgré des risques financiers et politiques, l’économie du pays montre suffisamment de solidité pour éviter une dégradation de sa note pour le moment.

Pourquoi Cette Note Est Importante

Les agences de notation donnent une sorte de “bulletin scolaire” aux pays. Cela indique aux investisseurs le niveau de risque lorsqu’ils prêtent de l’argent à un gouvernement. Une note stable aide le Cameroun à obtenir des financements à des taux d’intérêt plus bas, ce qui est essentiel pour financer ses projets d’infrastructure et ses services publics.

Une Économie en Croissance, Mais Avec des Risques

L’économie camerounaise devrait croître à un rythme d’environ 4,3 % par an entre 2025 et 2028. Cette croissance est soutenue par :

L’augmentation de la production de gaz naturel et des activités minières

L’industrialisation en cours

Des exportations solides de cacao, d’or et de bois

Plusieurs grands projets y contribuent, comme la construction de barrages hydroélectriques et l’agrandissement du port en eau profonde de Kribi, qui devrait faciliter le commerce et améliorer l’accès à l’électricité.

Cependant, plusieurs défis subsistent :

La production pétrolière diminue, car les champs sont vieillissants

Les catastrophes naturelles comme les inondations menacent l’agriculture

Certaines régions restent instables sur le plan sécuritaire

L’économie dépend encore fortement des exportations, ce qui la rend vulnérable aux chocs mondiaux

Budget de l’État : Meilleure Gestion, Mais Fragilité Persistante

Le gouvernement a fait des progrès dans la gestion de ses finances. En réduisant fortement les subventions sur le carburant et en améliorant la collecte des impôts, le déficit budgétaire (la différence entre les revenus et les dépenses de l’État) devrait rester faible – environ 1 % du PIB par an.

La dette publique diminue légèrement. Le Cameroun travaille avec des partenaires internationaux comme le FMI et la Banque mondiale pour améliorer la transparence budgétaire. Cependant, le marché régional de la dette devient saturé, ce qui pourrait rendre les emprunts plus difficiles et plus coûteux.

Un Soutien Clé des Partenaires Régionaux et Internationaux

Le Cameroun fait partie de la CEMAC (Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale), ce qui aide à stabiliser son économie. Le pays utilise le franc CFA, lié à l’euro, ce qui limite les risques de fortes variations monétaires et maintient l’inflation sous contrôle.

Le Cameroun bénéficie aussi d’un fort soutien des bailleurs de fonds. Le FMI a accordé près de 840 millions de dollars depuis 2021, et d’autres aides sont attendues après les élections de 2025. Ces financements aident le pays à poursuivre ses réformes et à financer ses projets prioritaires.

Incertitudes Politiques Avant les Élections

L’un des grands défis à venir est l’élection présidentielle prévue en octobre 2025. Le président Paul Biya, au pouvoir depuis 1982 et âgé de 92 ans, devrait se présenter pour un nouveau mandat. Le Cameroun n’a jamais connu de véritable transition politique, ce qui crée des incertitudes.

Des tensions régionales, notamment dans les zones anglophones, et le report des élections législatives jusqu’en 2026 pourraient aussi provoquer des troubles sociaux.

Perspectives : Ce Qui Pourrait Mal Tourner ou S’Améliorer

Risques à la Baisse

Une forte baisse des prix du pétrole ou un relâchement dans la gestion budgétaire pourrait affaiblir l’économie. Une instabilité politique ou des conflits internes pourraient aussi nuire à la note du pays.

Opportunités à la Hausse

Si le gouvernement continue d’augmenter ses revenus hors pétrole, améliore la gestion publique et que les exportations se développent davantage, la note de crédit pourrait être relevée. Des réformes institutionnelles renforceraient aussi la confiance des investisseurs.

Conclusion : Un Pays à Fort Potentiel, Mais Sous Pression

Le Cameroun possède un potentiel important grâce à ses ressources naturelles, son industrie en croissance et ses investissements dans les infrastructures. L’économie tient bon, et la gestion financière s’améliore.

Mais de nombreux défis persistent : incertitudes politiques, chocs climatiques, instabilité régionale et dépendance aux matières premières. Pour maintenir le cap et progresser, le pays devra continuer à réformer, renforcer ses institutions et garantir des élections pacifiques.