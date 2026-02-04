Le Pacte du Golfe : Cameroun et Guinée Équatoriale s’unissent pour le Gaz

Share Facebook

Le Contexte Au cœur du Golfe de Guinée, une frontière invisible sépare deux trésors sous-marins : le champ Yoyo au Cameroun et le champ Yolanda en Guinée Équatoriale. Pendant des années, ces réserves de gaz naturel sont restées inexploitées, suspendues aux décisions politiques et aux accords transfrontaliers.

Le Tournant Tout bascule avec la signature d’un accord historique de coopération bilatérale entre les deux nations. Ce traité ne se contente pas de tracer des lignes sur une carte ; il crée un véritable “Gas Mega Hub” régional. L’objectif est clair : mutualiser les infrastructures pour acheminer le gaz vers l’usine de liquéfaction de Punta Europa, transformant ainsi la région en une puissance énergétique incontournable.

L’Engagement de Chevron En tant qu’opérateur des deux blocs, le géant américain Chevron a réitéré son engagement total. En février 2026, de nouvelles étapes stratégiques ont été franchies, notamment avec l’augmentation de la participation de la société nationale GEPetrol dans les projets adjacents, renforçant la stabilité locale. Pour Chevron, Yoyo-Yolanda n’est plus seulement un projet d’exploration, c’est le pilier d’une stratégie de croissance à long terme en Afrique centrale.

L’Impact Cette collaboration promet non seulement de garantir la sécurité énergétique du Cameroun et de la Guinée Équatoriale, mais aussi de stimuler l’économie locale par la création d’emplois et le transfert de technologies.