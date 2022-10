L’équipementier “One all sports” critiqué

Share Facebook

A trois semaines de la Coupe du monde au Qatar, le Cameroun annonce les prix des maillots estampillés “One all sports”, une nouvelle marque pourtant critiquée.

Certains commerçants disposent déjà des stocks des maillots des Lions Indomptables dont la marque est ” Le Coq sportif”. Mais cet équipementier a été récemment remplacé par “One all sports”. Une nouvelle marque qui va équiper la sélection camerounaise de football. Zobel Wans, un commerçant à Douala est dans le désarrois :

“Pendant la période de la CAN, on a fait des stocks de réserve assez importants en prélude à l’événement majeur qui est la Coupe du monde. Aujourd’hui qu’on nous parle de “One All Sports”, on peut dire que ce n’est pas très évident pour nous, surtout par ces temps de récession économique”, a-t-il fait savoir.

La marque moins connue

Mais pourquoi la Fécafoot a été séduite par la marque “one all sport” pourtant moins connue au Cameroun ? Mathieu Fangwa, journaliste sportif estime que le problème de l’imagerie de la marque serait la principale cause :

“L’arrivée de One All Sports au sein de la Fédération camerounaise de football n’a pas été bien perçue pour deux choses“, dit-il pour commencer. “C’est un équipementier qu’on a souvent connu dans la Formule 1 et le E-game. Ce n’est pas une marque qui a souvent équipé les équipes de football“. C’est ça justement qui est décrié a-t-il ajoute : “On s’attendait à avoir des marques connues.”

Les prix des maillots

Malgré les critiques, le maillot “Lions Indomptables” est fixé à 39.900 FCFA, soit 60 euros. Le prix d’un Polo Shirt avec logo Lions Indomptables est de 19.900 FCFA soit 30 euros, tandis que l’écharpe se vend à 6.500 FCFA, à peu près 10 euros.

Le dossier continue à faire couler beaucoup d’encres même au-delà des frontières camerounaises . L’équipementier Le Coq sportif dénonce une résiliation de contrat de façon unilatérale, car le contrat devrait prendre fin en 2023. Le tribunal de commerce de Nanterre en France a été saisi le mois dernier. L’équipementier accuse la FECAFOOT de bloquer un règlement à l’amiable.