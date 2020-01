Lyon : Karl Toko-Ekambi officiellement prêté par Villarreal

Share Facebook

Orange | L’attaquant de Villarreal Karl Toko-Ekambi s’est officiellement engagé avec Lyon ce lundi sous la forme d’un prêt.

C’est officiel : Karl Toko-Ekambi revient en Ligue 1. L’attaquant international camerounais a été prêté à l’Olympique Lyonnais par Villarreal jusqu’à la fin de cette saison 2019-20. Ce prêt payant de 4 millions d’euros est assorti d’une option d’achat de 11,5 millions d’euros, à laquelle s’ajouteront plusieurs bonus. “Cette mutation temporaire d’un montant de 4 M€ est assortie d’une option d’achat d’un montant de 11,5 M€ auquel pourra s’ajouter un maximum de 4 M€ d’incentives ainsi qu’un intéressement de 15 % sur la plus-value d’un éventuel futur transfert (50% si le transfert a lieu avant le 15/09/20)”, a précisé l’OL dans un communiqué officiel.

Toko-Ekambi a déjà fait ses preuves en Ligue 1

Élu joueur du mois en Liga en octobre, Karl Toko Ekambi totalise 25 buts et 10 passes décisives en 62 apparitions avec le Sous-marin jaune. “Agé de 27 ans, l’international camerounais (le 11ème à l’OL) a également remporté la Coupe d’Afrique des Nations en 2017 avec les Lions Indomptables et reçu, en 2018, le prix Marc-Vivien Foé, récompensant le meilleur joueur africain de Ligue 1. L’arrivée de Karl Toko Ekambi conforte l’ambition de l’Olympique Lyonnais, encore engagé dans les 4 compétitions, de se donner les moyens d’être au plus haut niveau dans cette deuxième partie de saison”, a également indiqué l’OL. L’ancien Angevin, qui avait signé une saison très aboutie avant son départ pour l’Espagne, devrait apporter ses qualités de percussion, sa vitesse et sa polyvalence dans le secteur offensif de l’OL. L’international camerounais est apte à évoluer dans l’axe ou sur les côtés, surtout le flanc gauche. Son arrivée s’inscrit dans un contexte particulier, suite aux blessures sérieuses de Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde en décembre.