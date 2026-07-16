Nouvelles règles financières pour les visas étudiants : Vent de colère et mise au point au Cameroun

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CamerounOnline.ORG | L’incompréhension grandit chez les étudiants camerounais candidats au départ pour la France. Une nouvelle directive exigeant le paiement intégral des frais de scolarité (ou le blocage d’une somme équivalente) avant toute demande de visa a provoqué une vive contestation.

Une contestation inédite devant l’ambassade

Le 14 juillet 2026, des dizaines d’étudiants et de parents se sont rassemblés devant l’Ambassade de France à Yaoundé pour dénoncer une mesure jugée « brutale » et injuste. Venant tout juste de s’appliquer en pleine campagne des visas, elle prend de court de nombreuses familles ayant déjà versé des acomptes aux universités privées. Certains candidats se voient réclamer des sommes colossales (allant jusqu’à plus de 20 000 euros avec les frais de procédure) payables en une seule fois. Le Collectif pour l’accès aux projets d’études appelle à un dialogue inclusif et dénonce une rupture d’équité par rapport aux étudiants d’autres pays de la région.

La réponse de Campus France et des autorités françaises

Face à l’inquiétude générale, l’Ambassade de France au Cameroun et Campus France ont publié un communiqué pour clarifier la situation. Ils concèdent et regrettent le manque d’anticipation et de clarté dans la communication de cette règle.

Les autorités rappellent toutefois que cette mesure vise à « sécuriser le parcours des étudiants » afin d’éviter les ruptures financières une fois en France. Pour débloquer les dossiers, les étudiants concernés devront fournir :

La preuve du paiement total de l’année de scolarité.

OU un justificatif prouvant qu’une somme équivalente est disponible sur un compte.

Qui est concerné ?

Cette règle cible spécifiquement les admis dans certains établissements d’enseignement supérieur privés. Les étudiants inscrits dans le secteur public, ceux issus du réseau AEFE ainsi que les programmes de mobilité encadrée restent exemptés de cette obligation. Des sessions d’information hebdomadaires sont désormais organisées à Yaoundé et Douala pour tenter d’apaiser la situation et guider les familles.

Pour mieux comprendre l’ambiance et la détresse des familles lors du rassemblement à Yaoundé, vous pouvez regarder ce reportage sur la manifestation des étudiants camerounais qui montre la forte mobilisation sur place.