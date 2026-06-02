Fin des visas : La Côte d’Ivoire et le Cameroun s’apprêtent à ouvrir leurs frontières

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CamerounOnline.ORG | Voyager entre l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique Centrale est sur le point de devenir beaucoup plus simple. Étape diplomatique majeure : la Côte d’Ivoire et le Cameroun ont finalisé un accord d’exemption réciproque de visa.

Pour les voyageurs réguliers, les hommes et femmes d’affaires ainsi que les touristes qui ont longtemps dû composer avec les lourdeurs bureaucratiques entre Abidjan et Yaoundé, ce changement de cap est une excellente nouvelle. Voici un décryptage de l’évolution de la réglementation et de ce que cela implique pour les ressortissants des deux pays.

Le système actuel : Le parcours du combattant administratif

Jusqu’à présent, franchir la frontière entre ces deux moteurs économiques de l’Afrique exigeait une planification rigoureuse et des coûts administratifs non négligeables.

Pour les Camerounais voyageant en Côte d’Ivoire : Un visa électronique (e-visa) d’environ 150 USD est actuellement obligatoire.

Pour les Ivoiriens voyageant au Cameroun : Un e-visa d’environ 153 EUR est actuellement requis.

Auparavant, les citoyens des deux nations devaient se connecter sur des portails consulaires numériques, soumettre des preuves d’hébergement, des billets d’avion aller-retour, et s’acquitter de frais de traitement élevés avant même de pouvoir embarquer.

Bien que le déploiement de l’e-visa ces dernières années ait accéléré les démarches par rapport aux anciennes demandes physiques en ambassade, cela restait un frein financier et logistique pour les voyages d’affaires ou de tourisme improvisés.

Qu’est-ce qui change ? L’ère de l’exemption de visa

À la suite de discussions diplomatiques de haut niveau en marge des célébrations de la fête nationale du Cameroun, les deux gouvernements sont passés des accords de principe à une politique concrète.

1. Une exemption réciproque totale

Le changement majeur réside dans la suppression pure et simple du visa d’entrée pour les détenteurs de passeports ordinaires des deux pays. Une fois l’accord formellement ratifié et déployé aux postes frontières, un citoyen ivoirien pourra débarquer aux aéroports de Yaoundé-Nsimalen ou de Douala, et un citoyen camerounais pourra se poser à l’aéroport Félix-Houphouët-Boigny d’Abidjan, munis de leur seul passeport valide.

2. Des contrôles aux frontières simplifiés

S’il ne sera plus nécessaire de demander un visa des semaines à l’avance ou de payer des frais à trois chiffres, les exigences de sécurité régionale et sanitaires de base restent inchangées :

Validité du passeport : Votre passeport doit toujours être valide au moins six mois après votre date d’entrée.

Protocoles sanitaires : Les exigences médicales régionales standard, notamment le carnet de vaccination contre la fièvre jaune, seront toujours strictement vérifiées à l’arrivée.

Pourquoi c’est un grand pas pour l’intégration africaine : Si la Côte d’Ivoire bénéficie de la libre circulation au sein de l’Afrique de l’Ouest grâce à la CEDEAO, et que le Cameroun jouit de privilèges similaires en Afrique Centrale au sein de la CEMAC, jeter des ponts entre ces deux blocs économiques a toujours été complexe. Cet accord bilatéral crée un précédent fort pour une plus grande mobilité panafricaine, en parfaite adéquation avec les objectifs de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECaf).

Un impact direct sur l’économie et la culture

En supprimant cette barrière financière et administrative d’environ 150 dollars, les deux nations misent sur un coup de fouet immédiat des échanges commerciaux et culturels transrégionaux.

Pour les entrepreneurs : Abidjan et Douala sont de formidables hubs commerciaux. La suppression des visas va permettre aux dirigeants de PME d’explorer de nouveaux marchés, de participer à des salons professionnels et de conclure des contrats sans dépendre des délais d’attente d’une plateforme en ligne.

Pour le tourisme : Cela ouvre la voie à des voyages fluides pour ceux qui souhaitent découvrir la basilique de Yamoussoukro ou les plages de Kribi.

Où en est-on ? L’accord-cadre est entièrement ficelé. Les dates officielles d’entrée en vigueur devraient être communiquées dans les prochaines semaines, le temps que les deux pays finalisent les mises à jour techniques au niveau de leurs services d’immigration aéroportuaires. Préparez vos passeports !