Cameroun : un programme innovant pour lutter contre le chantage à la sextape

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CamerounOnline.ORG | Selon un reportage de RFI, le Cameroun a lancé un nouveau programme destiné à lutter contre le chantage à la sextape, une forme de cyberviolence qui touche un nombre croissant de personnes, en particulier les jeunes femmes.

Cette initiative vise à mieux prévenir ce phénomène tout en offrant un accompagnement aux victimes. Elle repose sur plusieurs axes : sensibiliser le public aux risques liés au partage de contenus intimes, promouvoir les bonnes pratiques en matière de sécurité numérique et proposer un soutien psychologique, juridique et social aux personnes confrontées à ce type de chantage.

Le chantage à la sextape consiste généralement à menacer de diffuser des images ou des vidéos à caractère intime afin d’obtenir de l’argent, de nouvelles images ou d’autres faveurs. Les contenus peuvent avoir été partagés dans un contexte de confiance ou être obtenus par piratage, manipulation ou usurpation d’identité.

Comme le souligne RFI, les conséquences pour les victimes peuvent être considérables. Au-delà du préjudice financier, elles sont souvent confrontées à une forte détresse psychologique, à la stigmatisation sociale et, dans certains cas, à des répercussions sur leur parcours scolaire ou professionnel.

Le programme encourage également les victimes à signaler rapidement les faits aux autorités compétentes plutôt que de céder aux exigences des auteurs. Les experts recommandent de conserver les preuves des échanges, de sécuriser les comptes numériques et de rechercher un accompagnement juridique lorsque cela est possible.

Cette initiative témoigne d’une prise de conscience croissante des enjeux liés aux violences numériques en Afrique. À mesure que les usages des réseaux sociaux et des applications de messagerie se développent, la prévention, l’éducation numérique et le soutien aux victimes apparaissent comme des éléments essentiels pour lutter contre cette forme de cybercriminalité.