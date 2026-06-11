Douala : La gendarmerie démantèle une usine clandestine de fabrication de fausse monnaie

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DOUALA, Cameroun — Lors d’une opération d’envergure, la gendarmerie nationale camerounaise a démantelé un réseau sophistiqué et à grande échelle de fabrication de fausse monnaie, opérant au cœur de la capitale économique, Douala.

Le raid, mené par les unités de la Légion de gendarmerie nº 2, a conduit à l’arrestation de plusieurs suspects, dont un ressortissant de nationalité chinoise présenté comme le principal cerveau de ce réseau clandestin.

L’enquête et le coup de filet

Agissant sur la base de renseignements précis recueillis au cours de plusieurs semaines d’investigation, les forces de l’ordre ont ciblé une villa fortifiée située dans le quartier résidentiel huppé de Bonamoussadi. Selon les premiers éléments de l’enquête, les suspects utilisaient ce secteur résidentiel de haut standing pour dissimuler leurs activités logistiques et échapper à la vigilance du voisinage ainsi qu’aux patrouilles de routine.

Lors de l’assaut, les gendarmes ont surpris les faussaires en plein processus de fabrication. Le site ne servait pas de simple point de distribution, mais abritait une véritable usine d’impression industrielle équipée pour la production de masse de billets contrefaits.

Équipements et contrefaçons saisis

La gendarmerie a procédé à la saisie d’un impressionnant matériel technique et de fortes sommes d’argent factice, confirmant le caractère hautement professionnel de l’organisation.

Parmi les éléments saisis figurent :

Des presses d’imprimerie industrielles : Des machines à haute capacité adaptées à la production volumique de billets de banque.

Des produits chimiques et des encres : Des solvants spécialisés, des colorants et des agents chimiques conçus pour imiter la texture, le relief et les teintes des billets légaux.

Des outils de découpe de précision : Des massicots industriels et des moules calibrés pour reproduire les dimensions exactes et les caractéristiques physiques des coupures officielles.

Des volumes importants de faux billets : Plusieurs millions en coupures contrefaites, principalement des francs CFA (XAF), mais également d’importantes quantités de devises étrangères destinées à être injectées dans les circuits financiers locaux et régionaux.

Implications économiques et régionales

Selon les analystes financiers, une entreprise criminelle d’une telle envergure représente une menace directe pour la stabilité monétaire de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC). Le franc CFA étant une monnaie partagée par six États de la sous-région, l’introduction de flux massifs de fausses coupures risque d’accentuer les pressions inflationnistes, de léser les agents économiques honnêtes et de fragiliser la confiance du public envers le système bancaire régional.

Suites judiciaires

Les suspects ont été placés en garde à vue et mis à la disposition des autorités judiciaires. Ils encourent de lourdes peines en vertu de la législation camerounaise pour des motifs de contrefaçon de billets de banque, d’association de malfaiteurs et de sabotage économique.

La gendarmerie a indiqué que les investigations se poursuivent afin d’identifier, de localiser et d’intercepter les réseaux de distribution chargés du blanchiment et de la mise en circulation de ces faux billets. Les autorités appellent les commerçants et les institutions financières à faire preuve d’une vigilance accrue lors des transactions en espèces.