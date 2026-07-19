Al-Faisaly officialise l’arrivée de l’attaquant camerounais Christian Bassogog

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CamerounOnline.ORG | Le club saoudien de deuxième division, Al-Faisaly FC, a officiellement finalisé le recrutement de l’international camerounais Christian Bassogog.

La direction du club a conclu un accord pour intégrer l’expérimenté joueur offensif à son effectif, dans le but de renforcer ses options d’attaque pour la saison en cours. Réputé pour sa vitesse et son style de jeu direct sur les ailes ainsi que sur le front de l’attaque, Bassogog apporte une solide expérience du haut niveau international à Al-Faisaly.

L’attaquant de 30 ans évoluait précédemment sous les couleurs d’Al-Okhdood en première division saoudienne. Il a bâti sa carrière à l’international à travers plusieurs passages dans la Chinese Super League (Henan Jianye et Shanghai Shenhua), ainsi qu’à Ankaragücü et Aalborg BK. Sur la scène internationale, Bassogog est un habitué de la sélection camerounaise, s’étant notamment illustré en décrochant le titre de meilleur joueur de la Coupe d’Afrique des Nations lors du sacre des Lions Indomptables en 2017.

La direction d’Al-Faisaly a indiqué que Bassogog rejoindrait immédiatement les entraînements collectifs afin de préparer les prochaines échéances du championnat et de la King’s Cup.