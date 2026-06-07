Paul Biya en séjour privé en Europe

June 7, 2026 Leave a comment

CamerounOnline.ORG | YAOUNDÉ — Le président de la République du Cameroun, Paul Biya, a quitté le pays ce dimanche 7 juin pour un séjour privé en Europe. L’information a été officialisée par un communiqué du Cabinet civil de la Présidence de la République.

Le chef de l’État est accompagné pour ce déplacement de son épouse, Chantal Biya, ainsi que d’une délégation de proches collaborateurs et de hauts responsables de l’État.

Composition de la délégation officielle

Parmi les personnalités qui accompagnent le couple présidentiel figurent notamment :

  • Samuel Mvondo Ayolo : Ministre, directeur du Cabinet civil

  • Vice-amiral Joseph Fouda : Conseiller spécial du président

  • Simon Pierre Bikele : Chef du protocole d’État

Si le communiqué officiel confirme le départ et l’identité des membres de la suite présidentielle, il ne précise toutefois pas la destination exacte au sein de l’Europe, ni la durée prévue de ce séjour privé.

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