Tragédie à Iaroslavl : Un étudiant camerounais meurt dans une attaque de drones

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CamerounOnline.ORG | Comment un jeune homme de 29 ans, venu d’Afrique centrale pour étudier sur les bancs d’une université russe, s’est-il retrouvé au cœur d’un conflit armé à des milliers de kilomètres de chez lui ? C’est le drame qui frappe aujourd’hui la famille de Belibi Belibi Albert Junior II Crist.

Inscrit à l’Université d’État de génie forestier de l’Oural, cet étudiant originaire du Cameroun a vu son destin basculer au printemps dernier lorsqu’il a décidé de signer un contrat avec le ministère de la Défense russe. Interrogé sur son choix, le jeune homme avait invoqué une conviction spirituelle profonde : il affirmait avoir reçu une demande divine d’aller combattre. Son rêve, une fois le conflit terminé, était de retourner dans son pays natal pour y construire une carrière politique et, un jour, en devenir le président.

Après une période de formation, Belibi a été affecté à une unité de défense antiaérienne basée dans la région de Iaroslavl. Mais son parcours s’est arrêté brutalement : le jeune soldat est mort lors d’une attaque de drones.

À des milliers de kilomètres de là, au Cameroun, sa femme et ses trois jeunes enfants ont reçu la douloureuse notification officielle transmise par l’armée. Un document rédigé en français qui vient sceller le deuil d’une famille brisée.

Cette histoire poignante met en lumière la réalité complexe et souvent tragique des ressortissants étrangers pris dans le tourbillon de conflits qui les dépassent.