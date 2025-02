Un Camerounais arrêté à Bangkok pour une arnaque aux faux dollars américains

Share Facebook

CameroonOnline.ORG | Un Camerounais de 53 ans, M. Tenkeu, a été arrêté à Bangkok pour avoir prétendument mis en place une arnaque en ligne avec de faux dollars américains (Tel que rapporté par ASEAN NOW). Il publiait des annonces pour de véritables billets de 100 $ à un prix incroyablement bas de 20 $ chacun, contactant les acheteurs potentiels via l’application de messagerie LINE. Il envoyait des photos de vrais billets pour paraître légitime et exigeait un acompte de 20 % avant de disparaître avec l’argent.

La police de l’immigration, après avoir reçu des signalements de ces activités frauduleuses, a organisé une opération d’infiltration. Un agent infiltré a contacté M. Tenkeu, exprimant son intérêt pour l’achat d’une grosse somme de devises américaines. Alors que l’escroc proposait initialement un petit échantillon de faux dollars pour une petite somme, l’agent a insisté pour une rencontre en face-à-face afin de vérifier l’authenticité de la devise avant une transaction plus importante. Lors de cette rencontre, la police est intervenue et a arrêté M. Tenkeu. Il a avoué n’avoir aucun vrai dollar américain et n’utiliser les quelques billets authentiques qu’il possédait que pour la tromperie en ligne. Son plan était simplement de prendre l’acompte et de disparaître.

En raison de la nature frauduleuse de ses actions, le visa de M. Tenkeu a été révoqué et il a été mis sur la liste noire pour la réentrée en Thaïlande. Il sera expulsé vers le Cameroun après les procédures judiciaires. Le Bureau de l’immigration exhorte le public à faire preuve de prudence lors des transactions financières en ligne et à signaler toute activité suspecte.