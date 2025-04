Une décision de l’administration Trump prive les Camerounais du Statut de Protection Temporaire

Share Facebook

CamerounOnline.ORG | Dans un changement politique majeur affectant la vie de milliers de personnes, l’administration Trump a annoncé la fin du Statut de Protection Temporaire (TPS) pour les ressortissants du Cameroun résidant actuellement aux États-Unis. Cette décision, confirmée par un porte-parole du Département de la Sécurité Intérieure américain (DHS), s’inscrit dans un effort plus large de l’administration visant à remodeler les politiques d’immigration.

Qu’est-ce que le TPS ?

Le Statut de Protection Temporaire est une désignation spécifique offerte par les États-Unis aux personnes se trouvant déjà sur leur territoire dont les pays d’origine sont jugés dangereux pour un retour en raison de conditions telles qu’un conflit armé en cours, des catastrophes naturelles ou d’autres circonstances extraordinaires. Le TPS offre des avantages cruciaux : une protection temporaire contre l’expulsion et l’autorisation de travailler légalement aux États-Unis. Ce statut dure généralement de 6 à 18 mois et peut être renouvelé sur la base de l’évaluation du Secrétaire à la Sécurité Intérieure.

La décision et son impact sur les Camerounais

Selon le DHS, environ 7 900 Camerounais bénéficient actuellement du TPS. Cependant, en vertu de la récente décision de résiliation, ils perdront ce statut vital en juin.

La justification officielle fournie est que la Secrétaire à la Sécurité Intérieure, Kristi Noem, a déterminé que les conditions au Cameroun ne justifient plus la désignation TPS pour ses ressortissants aux États-Unis.

Contexte plus large

Cette mesure s’aligne sur les objectifs déclarés de l’administration Trump d’accroître l’application des lois sur l’immigration et de réduire le nombre de migrants détenant des protections juridiques temporaires. L’administration avait déjà tenté de mettre fin aux inscriptions au TPS pendant le mandat présidentiel 2017-2021, bien que ces efforts aient été largement bloqués par les tribunaux fédéraux.

Ce que signifie la perte du TPS

Pour les près de 8 000 Camerounais concernés, la fin du TPS apporte une profonde incertitude. Perdre ce statut signifie la suppression de la protection contre les procédures d’expulsion et la révocation des permis de travail. Cela contraint les individus et les familles qui ont pu construire des vies, des carrières et des liens communautaires aux États-Unis à se retrouver dans des situations précaires à l’approche de l’échéance de juin.

La résiliation souligne la nature temporaire du programme et met en lumière le débat en cours sur la politique d’immigration et les protections humanitaires aux États-Unis. Les Camerounais concernés sont maintenant confrontés à des choix difficiles et à un avenir incertain quant à leur capacité à rester en sécurité et légalement dans le pays.