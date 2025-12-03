Fallait-il limoger Marc Brys ? Les réactions recueillies sur RFI | + audio

December 3, 2025 1 Comment

Dans un récent audio diffusé par RFI, l’attention est portée sur la décision de Samuel Eto’o, fraîchement reconduit à la tête de la FECAFOOT, de mettre un terme au mandat du sélectionneur Marc Brys. Cette décision arrive après une longue période de tensions entre les deux hommes et tombe à seulement trois semaines du début de la CAN. Cette situation soulève plusieurs questions : cette rupture était-elle attendue, et quelles en seront les conséquences pour les Lions Indomptables à l’approche du tournoi ?
Voici le cadre du débat tel que présenté par RFI.

Audio sur RFI:

One comment

  1. Erick
    December 3, 2025 at 16:56

    Ils (la FECAFOOT) auront été trop patients. L’homme a manqué de respect non seulement à la FECAFOOT, mais aussi au peuple camerounais dès le départ.

