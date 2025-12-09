CAN 2025 : David Pagou impose son style et dévoile ses ambitions pour les Lions Indomptables

Share Facebook

CamerounOnline.ORG | Invité dans l’émission Talents d’Afrique, David Pagou s’est exprimé pour la première fois depuis sa prise de fonction. Le technicien camerounais est revenu sur sa nomination, a expliqué ses choix pour la liste de la CAN, et a dévoilé les grandes lignes de son projet de jeu pour relancer les Lions Indomptables.

C’est un homme serein et déterminé qui s’est présenté face à François Martin et aux chroniqueurs de Talents d’Afrique. Nommé il y a tout juste une semaine en remplacement de Marc Brys, David Pagou s’apprête à conduire le Cameroun à la CAN 2025 avec une philosophie claire : le travail, la discipline et le retour aux valeurs guerrières.

?? ?? ??????? ?????????????? ????? ????? ?? ?????+ ????? ! Invité dans l’émission Talents d’Afrique, David Pagou s’est exprimé pour la première fois depuis sa prise de fonction.

La consécration d’une vie

Pour le nouveau sélectionneur, cette nomination n’est pas un hasard, mais la suite logique d’un parcours de 25 ans. Des bancs de touche de l’équipe nationale militaire aux U20, en passant par son rôle d’adjoint chez les A’ et les A, Pagou connaît la maison.

“C’est la consécration d’une longue carrière… Pour moi, ça me rassure dans mes méthodes, dans mon tempérament et ma façon de faire,” a-t-il confié, prêt à se mettre au travail immédiatement pour que “la mayonnaise prenne vite”.

Le retour du “Hemlé”

Interrogé sur l’identité qu’il souhaite donner à cette équipe, David Pagou a été catégorique : il veut réveiller l’ADN des Lions, le fameux Hemlé (la rage de vaincre). “David Pagou aime gagner,” a-t-il martelé à la troisième personne. Pour lui, la première qualité d’un footballeur camerounais doit être sa détermination à “mouiller le maillot”. Le message aux joueurs est clair : le coach veut des gagnants et des partenaires fiables sur le terrain.

Une liste audacieuse : la jeunesse au pouvoir

Le point le plus discuté de sa prise de fonction reste sans doute sa liste de joueurs pour la CAN, marquée par l’absence de nombreux cadres (“tôliers”) et une confiance accordée à une équipe très jeune et peu expérimentée. Un pari risqué ? Le technicien l’assume totalement. “Qui ne risque rien n’a rien,” lance-t-il. Pagou préfère miser sur l’enthousiasme et la “virginité” tactique de jeunes talents prêts à adhérer totalement à son discours, plutôt que de gérer des égos.

Concernant l’absence des stars, il se montre pragmatique sur la gestion de groupe : “Avoir autant de cadres dans une équipe, pour moi, c’est un problème. […] On ne discute pas des goûts et des couleurs.” Il rappelle qu’avec seulement 11 titulaires pour une liste de 26, des choix drastiques étaient nécessaires.

Objectif : Réalisme et Unité

Alors que le Cameroun a terminé sa phase de qualification invaincu, David Pagou reste réaliste quant aux objectifs pour la phase finale au Maroc. L’ambition première est de faire mieux que la précédente édition, où les Lions avaient été sortis au deuxième tour. “Si on passait ce deuxième tour, ce serait une CAN réussie,” admet-il, tout en précisant qu’il abordera chaque match pour le gagner.

Au-delà du résultat sportif, la mission de Pagou est sociale : “Rendre ces Camerounais totalement heureux pour qu’on ne se regarde pas en chiens de faïence. Que le Cameroun reste un et indivisible.”

Le rendez-vous est pris. Avec sa méthode directe et ses choix tranchés, David Pagou a désormais les cartes en main pour écrire sa propre histoire avec les Lions.