CAN 2025 : Kofane héroïque face au Mozambique, le nouveau prodige sur les traces de Samuel Eto’o ! (Vidéo)

CameroonOnline.ORG | Les Lions Indomptables ont fait preuve de caractère ce mercredi soir au Stade Adrar. Menés au score lors de leur dernier match de poule décisif face au Mozambique à la CAN 2025, le Cameroun a su renverser la vapeur pour s’imposer finalement 2-1.

Si l’égalisation est venue d’un but contre son camp, le héros de la soirée est sans conteste le jeune Christian Kofane. Avant l’heure de jeu, il a offert la victoire aux siens d’une frappe splendide qui a nettoyé la lucarne.

Un record vieux de 25 ans tombe

Cette performance est historique. À seulement 19 ans et cinq mois, Kofane devient le plus jeune joueur à marquer pour les Lions Indomptables dans une Coupe d’Afrique des Nations depuis la légende Samuel Eto’o en 2000 (qui avait alors 18 ans).

Logiquement élu Homme du Match après cette prestation majuscule, le jeune attaquant s’est présenté face à la presse.

Regardez ci-dessous sa déclaration forte et sa réaction à chaud en conférence de presse d’après-match :

Malgré cette victoire, le Cameroun termine deuxième du Groupe F. Les Lions Indomptables ont désormais le regard tourné vers dimanche pour un huitième de finale choc contre l’Afrique du Sud.