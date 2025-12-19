CAN 2025 : Le Guide Ultime et le Calendrier des Matchs

CamerounOnline.ORG | La Coupe d’Afrique des Nations 2025 (CAN) met le cap sur le Maroc et se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Bien que la Côte d’Ivoire arrive en tant que championne en titre après son incroyable retournement de situation en 2023, l’histoire joue contre elle : aucune équipe n’a remporté deux titres consécutifs depuis l’Égypte (2006-2010). Le tournoi ayant lieu pendant la trêve hivernale européenne, les stars des plus grands championnats convergeront vers le Maroc pour se disputer le trophée le plus prestigieux du continent.

Voici tout ce qu’il faut savoir, y compris les groupes, le parcours spécifique du Cameroun et le calendrier complet des matchs.

Les Groupes

24 équipes s’affronteront pour la couronne. Les deux premiers de chaque groupe, ainsi que les quatre meilleurs troisièmes, se qualifient pour les huitièmes de finale.

Groupe A : Maroc, Mali, Zambie, Comores

Groupe B : Égypte, Afrique du Sud, Angola, Zimbabwe

Groupe C : Nigeria, Tunisie, Ouganda, Tanzanie

Groupe D : Sénégal, RDC, Bénin, Botswana

Groupe E : Algérie, Burkina Faso, Guinée équatoriale, Soudan

Groupe F : Côte d’Ivoire, Cameroun, Gabon, Mozambique

Zoom sur le Cameroun : Calendrier de la Phase de Groupes

Les Lions Indomptables ont été tirés au sort dans le Groupe F aux côtés des champions en titre, la Côte d’Ivoire. Voici où et quand ils joueront :

Mercredi 24 décembre : contre Gabon | 20h00 | Le Grand Stade Agadir, Agadir

Dimanche 28 décembre : contre Côte d’Ivoire | 20h00 | Stade de Marrakech, Marrakech

Mercredi 31 décembre : contre Mozambique | 19h00 | Le Grand Stade Agadir, Agadir

Calendrier Complet des Matchs

Toutes les heures sont en GMT.

Dimanche 21 décembre 2025

19h00 : Maroc c. Comores (Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat)

Lundi 22 décembre 2025

14h00 : Mali c. Zambie (Stade Mohamed V, Casablanca)

17h00 : Afrique du Sud c. Angola (Stade de Marrakech, Marrakech)

20h00 : Égypte c. Zimbabwe (Le Grand Stade Agadir, Agadir)

Mardi 23 décembre 2025

12h30 : RDC c. Bénin (Stade El Barid, Rabat)

15h00 : Sénégal c. Botswana (Stade Ibn-Batouta, Tanger)

17h30 : Nigeria c. Tanzanie (Complexe Sportif de Fès, Fès)

20h00 : Tunisie c. Ouganda (Stade Olympique de Rabat, Rabat)

Mercredi 24 décembre 2025

12h30 : Burkina Faso c. Guinée équatoriale (Stade Mohamed V, Casablanca)

15h00 : Algérie c. Soudan (Stade Prince Moulay Al Hassan, Rabat)

17h30 : Côte d’Ivoire c. Mozambique (Stade de Marrakech, Marrakech)

20h00 : Cameroun c. Gabon (Le Grand Stade Agadir, Agadir)

Vendredi 26 décembre 2025

12h30 : Angola c. Zimbabwe (Stade de Marrakech, Marrakech)

15h00 : Égypte c. Afrique du Sud (Le Grand Stade Agadir, Agadir)

17h30 : Zambie c. Comores (Stade Mohamed V, Casablanca)

20h00 : Maroc c. Mali (Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat)

Samedi 27 décembre 2025

12h30 : Bénin c. Botswana (Stade Olympique de Rabat, Rabat)

15h00 : Sénégal c. RDC (Stade Ibn-Batouta, Tanger)

17h30 : Ouganda c. Tanzanie (Stade El Barid, Rabat)

20h00 : Nigeria c. Tunisie (Complexe Sportif de Fès, Fès)

Dimanche 28 décembre 2025

12h30 : Gabon c. Mozambique (Le Grand Stade Agadir, Agadir)

15h00 : Guinée équatoriale c. Soudan (Stade Mohamed V, Casablanca)

17h30 : Algérie c. Burkina Faso (Stade Prince Moulay Al Hassan, Rabat)

20h00 : Côte d’Ivoire c. Cameroun (Stade de Marrakech, Marrakech)

Lundi 29 décembre 2025

16h00 : Angola c. Égypte (Le Grand Stade Agadir, Agadir)

16h00 : Zimbabwe c. Afrique du Sud (Stade de Marrakech, Marrakech)

19h00 : Comores c. Mali (Stade Mohamed V, Casablanca)

19h00 : Zambie c. Maroc (Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat)

Mardi 30 décembre 2025

16h00 : Tanzanie c. Tunisie (Stade Olympique de Rabat, Rabat)

16h00 : Ouganda c. Nigeria (Complexe Sportif de Fès, Fès)

19h00 : Bénin c. Sénégal (Stade Ibn-Batouta, Tanger)

19h00 : Botswana c. RDC (Stade El Barid, Rabat)

Mercredi 31 décembre 2025

16h00 : Guinée équatoriale c. Algérie (Stade Prince Moulay Al Hassan, Rabat)

16h00 : Soudan c. Burkina Faso (Stade Mohamed V, Casablanca)

19h00 : Gabon c. Côte d’Ivoire (Stade de Marrakech, Marrakech)

19h00 : Mozambique c. Cameroun (Le Grand Stade Agadir, Agadir)

Phase à Élimination Directe

Samedi 3 janvier 2026 (Huitièmes de finale)

16h00 : 1er D c. 3e Groupe B/E/F (Stade Ibn-Batouta, Tanger)

19h00 : 2e A c. 2e C (Stade Mohamed V, Casablanca)

Dimanche 4 janvier 2026 (Huitièmes de finale)

16h00 : 1er A c. 3e Groupe C/D/E (Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat)

19h00 : 2e B c. 2e F (Stade El Barid, Rabat)

Lundi 5 janvier 2026 (Huitièmes de finale)

16h00 : 1er B c. 3e Groupe A/C/D (Le Grand Stade Agadir, Agadir)

19h00 : 1er C c. 3e Groupe A/B/F (Complexe Sportif de Fès, Fès)

Mardi 6 janvier 2026 (Huitièmes de finale)

16h00 : 1er E c. 2e D (Stade Prince Moulay Al Hassan, Rabat)

19h00 : 1er F c. 2e E (Stade de Marrakech, Marrakech)

Vendredi 9 janvier 2026 (Quarts de finale)

16h00 : Vainqueur 8e (2) c. Vainqueur 8e (1) (Stade Ibn-Batouta, Tanger)

19h00 : Vainqueur 8e (4) c. Vainqueur 8e (3) (Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat)

Samedi 10 janvier 2026 (Quarts de finale)

16h00 : Vainqueur 8e (7) c. Vainqueur 8e (6) (Stade de Marrakech, Marrakech)

19h00 : Vainqueur 8e (5) c. Vainqueur 8e (8) (Le Grand Stade Agadir, Agadir)

Mercredi 14 janvier 2026 (Demi-finales)

17h00 : Vainqueur QF 1 c. Vainqueur QF 4 (Stade Ibn-Batouta, Tanger)

20h00 : Vainqueur QF 3 c. Vainqueur QF 2 (Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat)

Dimanche 18 janvier 2026 (Finale)