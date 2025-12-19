AFCON 2025: The Ultimate Guide & Match Schedule

CameroonOnline.ORG | The 2025 Africa Cup of Nations (AFCON) is heading to Morocco, running from December 21, 2025, to January 18, 2026.
While the Ivory Coast enters as the reigning champions following their stunning 2023 comeback, history is against them—no team has won back-to-back titles since Egypt (2006-2010). With the tournament taking place during the European winter break, stars from top leagues will descend on Morocco to battle for the continent’s most prestigious trophy.
Here is everything you need to know, including the groups, Cameroon’s specific road ahead, and the complete fixture list.
The Groups
24 teams will compete for the crown. The top two from each group, plus the four best third-placed teams, advance to the Round of 16.
Group A: Morocco, Mali, Zambia, Comoros
Group B: Egypt, South Africa, Angola, Zimbabwe
Group C: Nigeria, Tunisia, Uganda, Tanzania
Group D: Senegal, DR Congo, Benin, Botswana
Group E: Algeria, Burkina Faso, Equatorial Guinea, Sudan
Group F: Ivory Coast, Cameroon, Gabon, Mozambique
Spotlight: Cameroon’s Group Stage Schedule
The Indomitable Lions have been drawn into Group F alongside defending champions Ivory Coast. Here is when and where they play:
Wednesday, Dec 24: vs Gabon | 8:00 PM | Le Grand Stade Agadir, Agadir
Sunday, Dec 28: vs Ivory Coast | 8:00 PM | Stade de Marrakech, Marrakech
Wednesday, Dec 31: vs Mozambique | 7:00 PM | Le Grand Stade Agadir, Agadir
Full Match Schedule
All times are in GMT.
Sunday, December 21, 2025
7:00 PM: Morocco v Comoros (Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat)
Monday, December 22, 2025
2:00 PM: Mali v Zambia (Stade Mohamed V, Casablanca)
5:00 PM: South Africa v Angola (Stade de Marrakech, Marrakech)
8:00 PM: Egypt v Zimbabwe (Le Grand Stade Agadir, Agadir)
Tuesday, December 23, 2025
12:30 PM: Congo DR v Benin (Stade El Barid, Rabat)
3:00 PM: Senegal v Botswana (Stade Ibn-Batouta, Tanger)
5:30 PM: Nigeria v Tanzania (Complexe Sportif de Fès, Fès)
8:00 PM: Tunisia v Uganda (Stade Olympique de Rabat, Rabat)
Wednesday, December 24, 2025
12:30 PM: Burkina Faso v Equatorial Guinea (Stade Mohamed V, Casablanca)
3:00 PM: Algeria v Sudan (Stade Prince Moulay Al Hassan, Rabat)
5:30 PM: Ivory Coast v Mozambique (Stade de Marrakech, Marrakech)
8:00 PM: Cameroon v Gabon (Le Grand Stade Agadir, Agadir)
Friday, December 26, 2025
12:30 PM: Angola v Zimbabwe (Stade de Marrakech, Marrakech)
3:00 PM: Egypt v South Africa (Le Grand Stade Agadir, Agadir)
5:30 PM: Zambia v Comoros (Stade Mohamed V, Casablanca)
8:00 PM: Morocco v Mali (Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat)
Saturday, December 27, 2025
12:30 PM: Benin v Botswana (Stade Olympique de Rabat, Rabat)
3:00 PM: Senegal v Congo DR (Stade Ibn-Batouta, Tanger)
5:30 PM: Uganda v Tanzania (Stade El Barid, Rabat)
8:00 PM: Nigeria v Tunisia (Complexe Sportif de Fès, Fès)
Sunday, December 28, 2025
12:30 PM: Gabon v Mozambique (Le Grand Stade Agadir, Agadir)
3:00 PM: Equatorial Guinea v Sudan (Stade Mohamed V, Casablanca)
5:30 PM: Algeria v Burkina Faso (Stade Prince Moulay Al Hassan, Rabat)
8:00 PM: Ivory Coast v Cameroon (Stade de Marrakech, Marrakech)
Monday, December 29, 2025
4:00 PM: Angola v Egypt (Le Grand Stade Agadir, Agadir)
4:00 PM: Zimbabwe v South Africa (Stade de Marrakech, Marrakech)
7:00 PM: Comoros v Mali (Stade Mohamed V, Casablanca)
7:00 PM: Zambia v Morocco (Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat)
Tuesday, December 30, 2025
4:00 PM: Tanzania v Tunisia (Stade Olympique de Rabat, Rabat)
4:00 PM: Uganda v Nigeria (Complexe Sportif de Fès, Fès)
7:00 PM: Benin v Senegal (Stade Ibn-Batouta, Tanger)
7:00 PM: Botswana v Congo DR (Stade El Barid, Rabat)
Wednesday, December 31, 2025
4:00 PM: Equatorial Guinea v Algeria (Stade Prince Moulay Al Hassan, Rabat)
4:00 PM: Sudan v Burkina Faso (Stade Mohamed V, Casablanca)
7:00 PM: Gabon v Ivory Coast (Stade de Marrakech, Marrakech)
7:00 PM: Mozambique v Cameroon (Le Grand Stade Agadir, Agadir)
Knockout Stage
Saturday, January 3, 2026
4:00 PM: 1D v 3rd Place Group B/E/F (Stade Ibn-Batouta, Tanger)
7:00 PM: 2A v 2C (Stade Mohamed V, Casablanca)
Sunday, January 4, 2026
4:00 PM: 1A v 3rd Place Group C/D/E (Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat)
7:00 PM: 2B v 2F (Stade El Barid, Rabat)
Monday, January 5, 2026
4:00 PM: 1B v 3rd Place Group A/C/D (Le Grand Stade Agadir, Agadir)
7:00 PM: 1C v 3rd Place Group A/B/F (Complexe Sportif de Fès, Fès)
Tuesday, January 6, 2026
4:00 PM: 1E v 2D (Stade Prince Moulay Al Hassan, Rabat)
7:00 PM: 1F v 2E (Stade de Marrakech, Marrakech)
Friday, January 9, 2026 (Quarterfinals)
4:00 PM: Winner R16 2 v Winner R16 1 (Stade Ibn-Batouta, Tanger)
7:00 PM: Winner R16 4 v Winner R16 3 (Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat)
Saturday, January 10, 2026 (Quarterfinals)
4:00 PM: Winner R16 7 v Winner R16 6 (Stade de Marrakech, Marrakech)
7:00 PM: Winner R16 5 v Winner R16 8 (Le Grand Stade Agadir, Agadir)
Wednesday, January 14, 2026 (Semifinals)
5:00 PM: Winner QF 1 v Winner QF 4 (Stade Ibn-Batouta, Tanger)
8:00 PM: Winner QF 3 v Winner QF 2 (Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat)
Sunday, January 18, 2026 (Final)
Grand Final (Stade Prince Moulay Abdellah, Rabat)