CAN 2025 : Les réactions des coachs après le nul épique entre la Côte d’Ivoire et le Cameroun [Vidéo Résumé]

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

CamerounOnline.ORG | Le choc du groupe F à Marrakech a tenu toutes ses promesses, la Côte d’Ivoire et le Cameroun se neutralisant (1-1) lors d’une rencontre au rythme effréné pour le compte de la Coupe d’Afrique des nations 2025. Ce duel de titans, marqué par une intensité de tous les instants, a laissé les deux sélectionneurs avec des analyses distinctes mais empreintes de respect mutuel sur la performance de leurs troupes.

Du côté des Lions Indomptables, David Pagou voit dans ce résultat le signe d’une dynamique retrouvée. En conférence de presse, il a insisté sur le fait que l’équipe a tourné la page des turbulences administratives pour se concentrer sur des « ondes positives ». S’il refuse de considérer ce match nul comme une victoire — estimant qu’il y avait la place pour prendre les trois points — Pagou a loué la progression tangible de son groupe. Il a particulièrement souligné l’apport de sa jeunesse, qui a « couru énormément » pour tenir tête à la maturité des champions en titre. Pour lui, le Cameroun a prouvé qu’il était capable de « challenger les grands » et de se hisser au niveau des meilleures nations du continent.

Dans le camp adverse, Emerse Faé a qualifié le résultat de « logique » tout en exprimant des regrets précis sur la gestion du match. Bien qu’il se soit dit satisfait du contenu et de l’intensité d’une rencontre qui fait la beauté de la CAN, le sélectionneur ivoirien a déploré un manque de « vice » après l’ouverture du score. Son regret principal réside dans l’incapacité de son équipe à calmer le jeu : au lieu de faire défiler le temps et de forcer les Camerounais à se découvrir, les Éléphants ont concédé l’égalisation trop tôt. Faé a également rendu hommage à la discipline tactique adverse, notant que les décrochages de Bryan Mbeumo ont mis son milieu en difficulté, face à des Camerounais qui ont défendu avec le cœur de « vrais soldats ».

Désormais, la Côte d’Ivoire va se tourner vers sa prochaine échéance face au Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang, d’ores et déjà éliminé de la compétition.

De son côté, le Cameroun va se tourner vers sa prochaine échéance face au Mozambique de Geny Catamo, une équipe encore pleinement engagée dans la course à la qualification.